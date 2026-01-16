Enzo Raiola, intervistato da RAI Sport, ha parlato del suo assistito Gigio Donnarumma e dell'eventualità di poterlo rivedere un giorno in Italia: "Oggi al Manchester City sta trovando una serenità con la squadra e con l'ambiente, e trova il progetto molto interessante. Sta anche iniziando a capire il campionato inglese. L'altro giorno mi ha detto scherzando che giocare 5-6 anni lì è un'avventura, ma era una battuta... Se però ci sarà l'opportunità di tornare in Italia la coglieremo; già in estate alcuni club avevano mostrato interesse nel momento in cui era in scadenza col Paris Saint-Germain, poi è arrivato il Manchester City".