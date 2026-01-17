Se Massimiliano Allegri deve essere il suo rivale per il titolo, allora giusto sfidarlo con quella che è la sua moneta per eccellenza: l'Inter torna a casa da Udine con un altro successo di misura per 1-0, sigillato dalla rete al 20esimo minuto da parte di Lautaro Martinez su sponda pregevole di Pio Esposito. Inter che per i primi trenta minuti è addirittura devastante in campo, poi decide di attivare la modalità gestione con l'Udinese che coraggiosamente prova a prendere campo ma che al di là di una conclusione di Piotrowski deviata da Sommer non va. Non basta la grande generosità dei bianconeri nel finale, tale da costringere Chivu a chiudersi con un 5-4-1 per difendere questi tre punti d'oro.

IL TABELLINO

UDINESE-INTER 0-1

MARCATORE: 20' Lautaro Martinez

UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele (76' 19 Ehizibue), 28 Solet; 59 Zanoli (76' 13 Bertola), 24 Piotrowski (45' 38 Miller), 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp (84' 15 Bayo), 11 Kamara; 14 Atta (76' 29 Camara); 9 Davis.

In panchina: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 33 Zemura, 77 Rui Modesto.

Allenatore: Kosta Runjaić.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto (77' 15 Acerbi); 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski (88' 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (77' 16 Frattesi), 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez (88' 6 De Vrij), 94 Esposito (68' 14 Bonny).

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 9 Thuram, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Bercigli - Zingarelli. IV ufficiale: Feliciani. VAR: Mazzoleni. AVAR: La Penna.

Note

Possesso palla: 37%-63%

Tiri totali: 5-13

Tiri in porta: 1-5

Ammoniti: Carlos Augusto (I)

Corner: 2-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.

94' - FISCHIA DI BELLO, RIEN NE VA PLUS AL BLUENERGY STADIUM!!! LA STOCCATA DI LAUTARO VALE ALL'INTER UN'ALTRA VITTORIA DI MISURA E IL PRIMATO BLINDATO!!

94' - Scontro Akanji-Ehizibue, fallo dell'elvetico davanti a Chivu che impazzisce.

93' - Ovazione per Acerbi, che controlla Gueye strappando una rimessa laterale.

92' - Gueye lancia dritto in area, Sommer chiama a gran voce il pallone e lo blocca.

90' - Ripartenza fulminea dell'Inter, Bisseck si proietta in avanti ma poi né Frattesi né Bonny riescono a concludere. Quattro di recupero.

88' - Chivu serra i ranghi: De Vrij dentro per Lautaro. Fuori anche Zielinski per Sucic.

87' - Bayo è in posizione ottimale per calciare al volo, ma cicca la palla e Luis Henrique spazza. Ma l'Udinese insiste finché Bertola non commentte fallo su Dimarco.

86' - Azione dell'Udinese fermata da Di Bello per un fallo di Davis su Acerbi.

84' - Runjaic non vuole lasciare nulla di intentato: dentro Bayo, una punta, per Ekkelenkamp.

83' - Udinese che tiene il pallino del gioco in questi minuti finali.

77' - Risponde Chivu con Acerbi e Frattesi, fuori proprio Carlos Augusto e Mkhitaryan.

75' - Runjaic effettua tre cambi: dentro Bertola, Ehizibue e Gueye per Kabasele, Zanoli e Atta.

73' - Va Solet di testa sulla punizione di Kamara, palla che finisce fuori.

70' - Calcia Dimarco, barriera piena e rabbia di Kolarov che voleva qualcos'altro. Poi c'è ripartenza Udinese pericolosissima, Carlos Augusto interviene nettamente sul pallone ma per Di Bello c'è ammonizione per fallo su Davis. Proteste collettive.

68' - Strappo potente di Bisseck su lancio di Lautaro, col tedesco che arriva a ridosso dell'area poi però sbaglia l'assist per Mkhitaryan. Però il braccio di Kabasele regala all'Inter una punizione.

68' - Finisce la partita di un applauditissimo Pio Esposito, dentro Bonny.

67' - Chivu prepara la prima mossa: pronto a entrare Bonny.

64' - Lautaro appoggia su Zielinski, che potrebbe anche tirare ma preferisce prolungare la manovra.

61' - Dimarco segna il 2-0, ma Di Bello poi alza il braccio per il fuorigioco di Pio Esposito. Nessuna protesta.

59' - Lautaro nasconde un pallone a un avversario poi prova a favorire l'inserimento di Barella che però è in ritardo, Okoye esce e para.

58' - Kristensen vede un po' di campo e calcia dalla distanza, conclusione senza pretese che finisce fuori.

56' - Solet riesce ad anticipare Esposito, poi prende fallo da Mkhitaryan.

55' - Akanji riesce a bloccare in maniera pulita Miller che aveva raccolto un pallone in mezzo all'area.

53' - Kristensen si scollega improvvisamente e consente a Lautaro di scippargli il pallone, Esposito serve male Mkhitaryan che però calcia ugualmente impegnando Okoye.

51' - Lancio sopraffino tra le linee di Akanji, Dimarco porta avanti l'azione guadagnando un calcio d'angolo. Sempre da corner ci riprova Akanji, buon colpo di reni ma palla alta.

49' - Altro bell'assist di Pio Esposito per Lautaro lanciato in avanti, il Toro si porta in area poi perde l'attimo giusto per colpire e viene anticipato da Kabasele.

16.06 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

16.04 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - È un'Inter che gestisce la partita come meglio le aggrada. Arrembante nella fase iniziale, dove trova la rete del vantaggio grazie alla bella giocata di Pio Esposito a lanciare Lautaro Martinez che infila Maduka Okoye con una giocata stile calcetto e crea altre occasioni pericolose, poi decide di entrare in modalità risparmio energetico consentendo all'Udinese di guadagnare campo e anche di rendersi pericolosa col tiro di Piotrowski parato da Sommer. Piotrowski che poi dovrà uscire per un problema al ginocchio.

45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter all'intervallo avanti per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez.

45' + 1 - Ci saranno due minuti di recupero.

45' - Ufficializzato il cambio dall'Udinese: Miller prende il posto di Piotrowski.

44' - Piotrowski si rialza, però il cambio con Miller è ormai deciso. Intanto Kamara travolge Mkhitaryan.

42' - Piotrowski a terra sofferente dopo un contrasto con Luis Henrique. Si scalda Miller.

40' - Carlos Augusto controlla Zanoli che prova a crossare, poi la palla rimpalla sul giocatore bianconero prima di finire fuori: è rinvio dal fondo.

38' - Zielinski trova Luis Henrique, bravo ad appoggiare su Barella il cui cross, dopo una torre di Solet, viene raccolto da Mkhitaryan che calcia male.

34' - Sommer si iscrive al match respingendo il tiro velenoso di Piotrowski nato da una palla rubata da Kabasele a Barella.

32' - Prova a reagire ora l'Udinese che tenta di guadagnare metri.

29' - Stavolta è Piotrowski a immolarsi negando a Esposito di arrivare su un assist delizioso.

28' - Okoye nega il raddoppio a Dimarco. Lautaro affonda e scarica per Dimarco il cui tiro da prima intenzione trova pronto il portiere bianconero.

27’ – Azione sontuosa dell’Inter che affonda in area Udinese. Il pallone va su Barella che calibra male il passaggio per Esposito.

25' - Dimarco mette in area, Kristensen allunga la gamba e mette in corner. Sugli sviluppi, va di testa Akanji senza inquadrare la porta.

24' - Inter che gestisce il pallone.

IL GOL DI LAUTARO: Azione innescata da Zielinski, proseguita con una giocata sontuosa di Esposito a proteggere la palla e lanciare Lautaro che va in hesitation tra tre difensori poi va con l'esterno a mettere la palla lì dove Okoye non può arrivare mai.

20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!

18' - Bravo Luis Henrique a mettere un cross su lancio di Bisseck, Lautaro legge la traiettoria un istante in ritardo e Kristensen protegge sull'intervento di testa dell'attaccante nerazzurro.

18' - Sbaglia Mkhitaryan a mettere in mezzo, palla che arriva direttamente a Okoye.

16' - C'è qualche discussione tra Sommer ed Ekkelenkamp, Di Bello va a dirimere la questione.

15' - Bisseck anticipa il taglio di Lautaro prendendo palla, accentrandosi e calciando col piede debole. Il tedesco si scusa poi col capitano.

13' - Akanji prova il lancio per Luis Henrique, Solet mette la gamba e anticipa. Poco dopo, Mkhitaryan prova a mettere in mezzo trovando una deviazione che agevola l'intervento di Okoye.

11' - Spinta secca di Solet su Lautaro, per Di Bello però non c'è fallo.

10' - Primo corner del match a favore dell'Udinese. L'azione però si sviluppa male, il cross di Kamara finisce direttamente sul fondo.

9' - Palla intelligente di Esposito a servire Mkhitaryan, che però mette il passaggio in terra di nessuno consentendo il recupero di Kristensen.

7' - Bel filtrante lungo a servire Kamara che batte in velocità Luis Henrique e poi mette in area, Sommer esce e blocca senza problemi.

5' - Cosa si è inventato Dimarco! L'esterno attende che un pallone crossato da Barella scenda coordinandosi perfettamente e calciando al volo di collo pieno, palla che sibila vicino al secondo palo.

4' - Subito chance per Lautaro Martinez. Recupero offensivo dell'Inter da parte di Dimarco su Atta e palla per il capitano che sterza mandando al bar Kristensen ma poi calcia debolmente, Okoye para.

3' - Trattenuta evidente di Piotrowski su Mkhitaryan davanti a Di Bello, che decide per la punizione anche se il fallo sarebbe anche passibile di giallo.

15.01 - Calcio d'inizio del match per l'Udinese: PARTITI!

15.00 - Minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso questa notte.

14.59 - Karlstrom e Lautaro davanti a Di Bello per il sorteggio.

14.59 - Squadre in campo al Bluenergy Stadium, con tanti tifosi interisti presenti.

14.46 - Le squadre hanno completato il riscaldamento. Tra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Bluenergy Stadium.

