Se Massimiliano Allegri deve essere il suo rivale per il titolo, allora giusto sfidarlo con quella che è la sua moneta per eccellenza: l'Inter torna a casa da Udine con un altro successo di misura per 1-0, sigillato dalla rete al 20esimo minuto da parte di Lautaro Martinez su sponda pregevole di Pio Esposito. Inter che per i primi trenta minuti è addirittura devastante in campo, poi decide di attivare la modalità gestione con l'Udinese che coraggiosamente prova a prendere campo ma che al di là di una conclusione di Piotrowski deviata da Sommer non va. Non basta la grande generosità dei bianconeri nel finale, tale da costringere Chivu a chiudersi con un 5-4-1 per difendere questi tre punti d'oro.
IL TABELLINO
UDINESE-INTER 0-1
MARCATORE: 20' Lautaro Martinez
UDINESE: 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele (76' 19 Ehizibue), 28 Solet; 59 Zanoli (76' 13 Bertola), 24 Piotrowski (45' 38 Miller), 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp (84' 15 Bayo), 11 Kamara; 14 Atta (76' 29 Camara); 9 Davis.
In panchina: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 33 Zemura, 77 Rui Modesto.
Allenatore: Kosta Runjaić.
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto (77' 15 Acerbi); 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski (88' 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (77' 16 Frattesi), 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez (88' 6 De Vrij), 94 Esposito (68' 14 Bonny).
In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 9 Thuram, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Di Bello. Assistenti: Bercigli - Zingarelli. IV ufficiale: Feliciani. VAR: Mazzoleni. AVAR: La Penna.
Note
Possesso palla: 37%-63%
Tiri totali: 5-13
Tiri in porta: 1-5
Ammoniti: Carlos Augusto (I)
Corner: 2-5
Recupero: 1°T 2', 2°T 4'.
RIVIVI IL LIVE
94' - FISCHIA DI BELLO, RIEN NE VA PLUS AL BLUENERGY STADIUM!!! LA STOCCATA DI LAUTARO VALE ALL'INTER UN'ALTRA VITTORIA DI MISURA E IL PRIMATO BLINDATO!!
94' - Scontro Akanji-Ehizibue, fallo dell'elvetico davanti a Chivu che impazzisce.
93' - Ovazione per Acerbi, che controlla Gueye strappando una rimessa laterale.
92' - Gueye lancia dritto in area, Sommer chiama a gran voce il pallone e lo blocca.
90' - Ripartenza fulminea dell'Inter, Bisseck si proietta in avanti ma poi né Frattesi né Bonny riescono a concludere. Quattro di recupero.
88' - Chivu serra i ranghi: De Vrij dentro per Lautaro. Fuori anche Zielinski per Sucic.
87' - Bayo è in posizione ottimale per calciare al volo, ma cicca la palla e Luis Henrique spazza. Ma l'Udinese insiste finché Bertola non commentte fallo su Dimarco.
86' - Azione dell'Udinese fermata da Di Bello per un fallo di Davis su Acerbi.
84' - Runjaic non vuole lasciare nulla di intentato: dentro Bayo, una punta, per Ekkelenkamp.
83' - Udinese che tiene il pallino del gioco in questi minuti finali.
77' - Risponde Chivu con Acerbi e Frattesi, fuori proprio Carlos Augusto e Mkhitaryan.
75' - Runjaic effettua tre cambi: dentro Bertola, Ehizibue e Gueye per Kabasele, Zanoli e Atta.
73' - Va Solet di testa sulla punizione di Kamara, palla che finisce fuori.
70' - Calcia Dimarco, barriera piena e rabbia di Kolarov che voleva qualcos'altro. Poi c'è ripartenza Udinese pericolosissima, Carlos Augusto interviene nettamente sul pallone ma per Di Bello c'è ammonizione per fallo su Davis. Proteste collettive.
68' - Strappo potente di Bisseck su lancio di Lautaro, col tedesco che arriva a ridosso dell'area poi però sbaglia l'assist per Mkhitaryan. Però il braccio di Kabasele regala all'Inter una punizione.
68' - Finisce la partita di un applauditissimo Pio Esposito, dentro Bonny.
67' - Chivu prepara la prima mossa: pronto a entrare Bonny.
64' - Lautaro appoggia su Zielinski, che potrebbe anche tirare ma preferisce prolungare la manovra.
61' - Dimarco segna il 2-0, ma Di Bello poi alza il braccio per il fuorigioco di Pio Esposito. Nessuna protesta.
59' - Lautaro nasconde un pallone a un avversario poi prova a favorire l'inserimento di Barella che però è in ritardo, Okoye esce e para.
58' - Kristensen vede un po' di campo e calcia dalla distanza, conclusione senza pretese che finisce fuori.
56' - Solet riesce ad anticipare Esposito, poi prende fallo da Mkhitaryan.
55' - Akanji riesce a bloccare in maniera pulita Miller che aveva raccolto un pallone in mezzo all'area.
53' - Kristensen si scollega improvvisamente e consente a Lautaro di scippargli il pallone, Esposito serve male Mkhitaryan che però calcia ugualmente impegnando Okoye.
51' - Lancio sopraffino tra le linee di Akanji, Dimarco porta avanti l'azione guadagnando un calcio d'angolo. Sempre da corner ci riprova Akanji, buon colpo di reni ma palla alta.
49' - Altro bell'assist di Pio Esposito per Lautaro lanciato in avanti, il Toro si porta in area poi perde l'attimo giusto per colpire e viene anticipato da Kabasele.
-----
16.06 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!
16.04 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.
HALFTIME REPORT - È un'Inter che gestisce la partita come meglio le aggrada. Arrembante nella fase iniziale, dove trova la rete del vantaggio grazie alla bella giocata di Pio Esposito a lanciare Lautaro Martinez che infila Maduka Okoye con una giocata stile calcetto e crea altre occasioni pericolose, poi decide di entrare in modalità risparmio energetico consentendo all'Udinese di guadagnare campo e anche di rendersi pericolosa col tiro di Piotrowski parato da Sommer. Piotrowski che poi dovrà uscire per un problema al ginocchio.
------
45' + 2 - Finisce il primo tempo: Inter all'intervallo avanti per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez.
45' + 1 - Ci saranno due minuti di recupero.
45' - Ufficializzato il cambio dall'Udinese: Miller prende il posto di Piotrowski.
44' - Piotrowski si rialza, però il cambio con Miller è ormai deciso. Intanto Kamara travolge Mkhitaryan.
42' - Piotrowski a terra sofferente dopo un contrasto con Luis Henrique. Si scalda Miller.
40' - Carlos Augusto controlla Zanoli che prova a crossare, poi la palla rimpalla sul giocatore bianconero prima di finire fuori: è rinvio dal fondo.
38' - Zielinski trova Luis Henrique, bravo ad appoggiare su Barella il cui cross, dopo una torre di Solet, viene raccolto da Mkhitaryan che calcia male.
34' - Sommer si iscrive al match respingendo il tiro velenoso di Piotrowski nato da una palla rubata da Kabasele a Barella.
32' - Prova a reagire ora l'Udinese che tenta di guadagnare metri.
29' - Stavolta è Piotrowski a immolarsi negando a Esposito di arrivare su un assist delizioso.
28' - Okoye nega il raddoppio a Dimarco. Lautaro affonda e scarica per Dimarco il cui tiro da prima intenzione trova pronto il portiere bianconero.
27’ – Azione sontuosa dell’Inter che affonda in area Udinese. Il pallone va su Barella che calibra male il passaggio per Esposito.
25' - Dimarco mette in area, Kristensen allunga la gamba e mette in corner. Sugli sviluppi, va di testa Akanji senza inquadrare la porta.
24' - Inter che gestisce il pallone.
IL GOL DI LAUTARO: Azione innescata da Zielinski, proseguita con una giocata sontuosa di Esposito a proteggere la palla e lanciare Lautaro che va in hesitation tra tre difensori poi va con l'esterno a mettere la palla lì dove Okoye non può arrivare mai.
20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!
18' - Bravo Luis Henrique a mettere un cross su lancio di Bisseck, Lautaro legge la traiettoria un istante in ritardo e Kristensen protegge sull'intervento di testa dell'attaccante nerazzurro.
18' - Sbaglia Mkhitaryan a mettere in mezzo, palla che arriva direttamente a Okoye.
16' - C'è qualche discussione tra Sommer ed Ekkelenkamp, Di Bello va a dirimere la questione.
15' - Bisseck anticipa il taglio di Lautaro prendendo palla, accentrandosi e calciando col piede debole. Il tedesco si scusa poi col capitano.
13' - Akanji prova il lancio per Luis Henrique, Solet mette la gamba e anticipa. Poco dopo, Mkhitaryan prova a mettere in mezzo trovando una deviazione che agevola l'intervento di Okoye.
11' - Spinta secca di Solet su Lautaro, per Di Bello però non c'è fallo.
10' - Primo corner del match a favore dell'Udinese. L'azione però si sviluppa male, il cross di Kamara finisce direttamente sul fondo.
9' - Palla intelligente di Esposito a servire Mkhitaryan, che però mette il passaggio in terra di nessuno consentendo il recupero di Kristensen.
7' - Bel filtrante lungo a servire Kamara che batte in velocità Luis Henrique e poi mette in area, Sommer esce e blocca senza problemi.
5' - Cosa si è inventato Dimarco! L'esterno attende che un pallone crossato da Barella scenda coordinandosi perfettamente e calciando al volo di collo pieno, palla che sibila vicino al secondo palo.
4' - Subito chance per Lautaro Martinez. Recupero offensivo dell'Inter da parte di Dimarco su Atta e palla per il capitano che sterza mandando al bar Kristensen ma poi calcia debolmente, Okoye para.
3' - Trattenuta evidente di Piotrowski su Mkhitaryan davanti a Di Bello, che decide per la punizione anche se il fallo sarebbe anche passibile di giallo.
-----
15.01 - Calcio d'inizio del match per l'Udinese: PARTITI!
15.00 - Minuto di raccoglimento in memoria del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso questa notte.
14.59 - Karlstrom e Lautaro davanti a Di Bello per il sorteggio.
14.59 - Squadre in campo al Bluenergy Stadium, con tanti tifosi interisti presenti.
14.46 - Le squadre hanno completato il riscaldamento. Tra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Bluenergy Stadium.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 18:25 videoUdinese-Inter 0-1, Tramontana: "Non ero ottimista, grande prestazione. Vittoria importantissima"
- 18:15 Bisseck a Rai Radio 1: "Il giallo a Carlos Augusto? Non possiamo dire niente dell'arbitro. Arsenal? Sarà decisiva l'ultima partita"
- 18:08 Udinese, Kristensen in conferenza: "Contro un avversario così è difficile, ma non siamo riusciti a creare occasioni"
- 18:00 Udinese-Inter, la moviola - Di Bello estrae un giallo e sbaglia: abbaglio su Carlos Augusto. Giusto annullare gol di Dimarco
- 17:52 Udinese, Runjaic in conferenza: "L'Inter nel primo tempo ha mostrato la sua qualità. A noi è mancata"
- 17:51 Chivu in conferenza: "Poco turnover? Le partite vengono sottovalutate solo da fuori, io non faccio calcoli"
- 17:47 Bisseck in conferenza: "Posso aiutare l'Inter. Luis Henrique? Penso che la strada sia giusta"
- 17:42 Chivu a ITV: "La crescita è merito dei ragazzi e del lavoro. Maturi a capire che gli ultimi minuti erano difficili"
- 17:35 Chivu a DAZN: "Abbiamo una voglia pazzesca. Akanji a protezione della difesa soluzione quando si soffre"
- 17:31 Lautaro a ITV: "C'è stanchezza, ma dobbiamo andare avanti. Un abbraccio alla Fiorentina e alla famiglia Commisso"
- 17:27 Bisseck a ITV: "Contento di avere la fiducia di Chivu. L'Arsenal? Vogliamo finire in Top 8 e dobbiamo fare punti"
- 17:21 Dimarco a ITV: "Era una trasferta difficile dopo una gara non bella contro il Lecce. Tre punti meritati"
- 17:20 Udinese, Runjaic a DAZN: "Inter tra le migliori squadre d'Europa, è partita davvero forte nel primo tempo"
- 17:17 Dimarco a Sky: "Abbiamo sofferto da grande squadra. Chivu ha dato nuovi stimoli, non era facile ripartire dopo l'anno scorso"
- 17:16 Lautaro Player of the Match: "Oggi abbiamo messo qualità. Pio Esposito importante, felice del suo lavoro"
- 17:16 Dimarco a DAZN: "Vittoria meritatissima in una trasferta difficilissima. L'eurogol sfiorato? Non era facile"
- 17:12 Bisseck a DAZN: "Siamo sul pezzo, vittoria importantissima. Io davanti alla difesa? Magari trequartista"
- 17:07 Udinese-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 17:02 Udinese-Inter, le pagelle - Akanji cancella Davis, Pio guardia del corpo di Lautaro. Carlos disciplinato
- 17:02 Udinese-Inter, Fischio Finale - Prima scintille, poi lavoro sporco e resistenza: altro 1-0 e altra vittoria per Chivu
- 17:02 Chivu impara il 'cortomusismo': anche con l'Udinese successo di misura, un 1-0 pesante nel cammino Scudetto
- 16:55 Rivivi la diretta! Serie A, il POST PARTITA di UDINESE-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 16:05 Carlos Augusto al cambio di campo: "Buon primo tempo, continuiamo così per chiudere il risultato"
- 15:30 Primavera - Juventus-Inter, gli Up&Down: Farronato sbaglia, Iddrissou fuori ritmo
- 15:05 Primavera - L'Inter gioca un buon primo tempo e poi si scioglie: la Juventus vince 2-0 il derby d'Italia
- 14:43 Marotta: "Oggi servirà lo spirito avuto col Lecce, lotteremo fino alla fine per lo Scudetto". Poi il ricordo di Commisso
- 14:39 Udinese, Inler a DAZN: "Sembriamo in trasferta? Non importa, giocano sempre 11 contro 11. Vogliamo dare il massimo"
- 14:28 Udinese, Kristensen a DAZN: "Vogliamo dimostrare di poter fare bene anche contro una squadra forte come l'Inter"
- 14:27 Luis Henrique a DAZN: "Oggi partita troppo importante. Io ho fiducia, spero di continuare così"
- 14:05 Lautaro Martinez: "La Champions è un'ossessione. Tornare al Racing? L'ho promesso alla mia famiglia"
- 14:02 Luis Henrique a ITV: "È troppo importante continua a fare bene, vogliamo i tre punti"
- 13:50 Carboni: "Avevo offerte dall'Italia, ho scelto il Racing con il cuore. Lautaro mi ha detto di provarci"
- 13:40 Sky - Riposo per Bastoni, giocherà Carlos Augusto. Frattesi ancora una volta in panchina
- 13:37 UFFICIALE - Bove rescinde con la Roma, pronto per il Watford. I giallorossi: "Per sempre uno di noi"
- 13:24 CM.com - Oaktree cerca il colpo mediatico per l'Inter: la scorsa estate sondata l'idea Nico Williams
- 13:10 Niente rinvio per la Fiorentina, la Viola giocherà: "Per onorare Commisso scenderemo in campo"
- 12:56 Milan, Allegri: "Chi parla di fortuna non ci rispetta. Lecce, buona prestazione con l'Inter". E sui nerazzurri...
- 12:42 Condò: "Chivu più spedito dei colleghi, ma il quadro del girone d'andata ci dice che manca una corazzata"
- 12:27 UFFICIALE - In memoria di Rocco Commisso verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio
- 12:14 Corsera - De Vrij e Frattesi verso la titolarità contro un'Udinese senza Zaniolo ma comunque temibile
- 12:00 Zenga: "L'Inter è abituata a giocare ad alti livelli. E poi Chivu ha saputo rigenerare i giocatori"
- 11:45 L'Inter incontra i club del Friuli Venezia-Giulia: Bastoni e Dimarco protagonisti del saluto ai tifosi
- 11:31 Nainggolan: "Spalletti alla Juve? Gli allenatori sono diversi dai giocatori. Inter favorita per lo scudetto, non solo perché è prima"
- 11:17 CdS - Tra Udinese e Arsenal, Lautaro vuole interrompere il digiuno da gol e dare la spinta alla sua Inter
- 11:03 TS - Inter, missione stella per l'estate: occhi su Madrid. Nico Paz, Arda Guler o Mastantuono per virare al 3-4-2-1
- 10:49 TS - Asllani ai margini del Torino anche in allenamento. L'albanese ha già rifiutato cinque destinazioni
- 10:35 Capello: "L'esperienza di Allegri contro la novità Chivu. Il romeno è intelligente e i risultati gli danno ragione"
- 10:21 TS - Da Mlacic e Jakirovic fino a Perisic, il mercato dell'Inter parla croato: l'ex è intrigato dalla last dance nerazzurra
- 10:07 Il cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Commisso: "Il club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina"
- 09:53 TS - Lautaro-Esposito coppia d'attacco, tentazione Frattesi in mediana: la probabile
- 09:39 CdS - Ballottaggio Sucic-Mkhitaryan, suggestione Frattesi: il probabile undici contro l'Udinese
- 09:25 CdS - Udinese test di maturità: nulla di semplice, ma l'Inter è un'altra rispetto all'andata
- 09:11 Qui Udinese - Runjaic ritrova Kristensen e slitta Bertola sulla fascia. In attacco Atta a supporto di Davis
- 08:57 GdS - Calhanoglu-Inter, senza rinnovo sarà addio. Dialoghi in primavera: si studia il prolungamento di un anno con opzione
- 08:43 GdS - Lautaro ha fame: sarà titolare contro Udinese e Arsenal. E con lui Esposito vola
- 08:29 GdS - Akanji riposa, tanti rientri dall'inizio e rilancio per Sucic e Frattesi: la probabile
- 08:15 Preview Udinese-Inter - Chivu cerca energie fresche e rilancia Frattesi
- 04:18 È morto Rocco Commisso. Il comunicato della Fiorentina: "Il nostro amato presidente ci ha lasciato"
- 00:05 Mlacic-Inter ora in bilico. L'ok del giocatore tarda ad arrivare e spunta la sorpresa Ramadani nuovo agente
- 00:00 Palla a Milano?
- 23:57 Bluenergy Stadium, menù 'stellato' per Udinese-Inter: pranzo firmato dallo chef Roberto Cerea
- 23:44 Raiola: "Donnarumma al City ha trovato serenità. Ma se ci sarà la possibilità di tornare in Italia la coglieremo"
- 23:30 RAI Sport - Frattesi-Ndoye, la proposta di scambio parte dall'Inter. Ma il club inglese ha fatto muro
- 23:16 Di Bello, seconda stagionale con l'Inter dopo il 4-0 al Como. Con lui bilancio quasi perfetto per i nerazzurri
- 23:01 Carboni si presenta bene al Racing: titolare con gol nella vittoria in amichevole con l'Ameliano
- 22:47 Succede tutto nel finale: Krstovic illude l'Atalanta, Durosinmi trova il primo acuto in A. Finisce 1-1 a Pisa
- 22:33 Wullaert: "Sarà importante vincere con la Juve. Ci siamo preparate bene e siamo pronte"
- 22:19 Virtus Verona, Fresco: "Inter U23 squadra brillante. Ma come esperienza può avere qualcosa in meno di noi"
- 22:04 Lautaro, doppietta nell'ultima vittoria Inter a Udine. Per i bookies replica a portata di mano
- 21:51 L'Udinese ispira i passaggi vincenti a Dimarco: è la squadra contro cui ha collezionato più assist in Serie A