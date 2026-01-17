"Il mondo del calcio italiano e la FIGC piangono la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina morto nella notte negli Stati Uniti all’età di 76 anni" si legge nella nota pubblicata dalla Federazione calcistica italiana attraverso la quale si rende omaggio al numero uno del club toscano, venuto a mancare durante la scorsa notte. "In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica in programma nel fine settimana (inclusi posticipi)" si legge ancora nel comunicato diramato dall'organo calcistico nazionale principale che riporta anche le parole del presidente Gabriele Gravina.

"Siamo vicini alla famiglia Commisso e alla Fiorentina per questa dolorosa scomparsa - ha detto il mnumero uno della FIGC Gabriele Gravina - Rocco Commisso ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano, lo ricorderemo sempre per il suo entusiasmo e per la sua visione. È stato un punto di riferimento importante anche nel percorso di rinnovamento che stiamo portando avanti, non mi ha mai fatto mancare la sua condivisione e la sua amicizia".