"L'AS Roma annuncia la rescissione consensuale con il calciatore Edoardo Bove". Così il club capitolino rende ufficiale la rescissione di contratto con il centrocampista, reduce dalla brutta avventura di un anno fa durante Fiorentina-Inter quando fu colto da un arresto cardiaco che ha fatto emergere l'anomalia cardiaca che lo rende impossibilitato a giocare nel campionato italiano secondo le norme sanitarie.

"Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera" si legge ancora nella nota che rende ufficiale l'interruzione di rapporto che consentirà a Bove di proseguire la carriera in Premier, dove dovrebbe approdare firmando col Watford. "Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo" conclude la nota giallorossa.

Sezione: News / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 13:37
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
