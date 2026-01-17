Dopo i primi giorni di lavoro a Ciudad del Este con i nuovi compagni del Racing Avellaneda, Valentin Carboni ha osservato diversi giocatori dal grande potenziale, ma uno in particolare lo ha impressionato. E ne fa il nome parlando ai microfoni di ESPN: "C'è un livello molto alto, molta intensità. Se devo sceglierne uno, è Gaby Rojas. Non lo avevo visto molto. Mi è piaciuto molto". Ha anche raccontato che è stato proprio lui ad affibbiargli il suo nuovo soprannome nello spogliatoio. "Mi ha detto che appena mi ha visto in televisione mi ha chiamato Bebote. Non so, forse mi ha visto un po' per via del mio viso e perché sono alto. Sono molto grato ai ragazzi per come mi hanno accolto e trattato fin dal primo momento. Sono molto felice di essere con loro", ha detto.

Tornando sul suo approdo all'Academia, Carboni ne ha spiegato le motivazioni: "Ho capito che era un'opportunità nella mia carriera per poter giocare ed essere me stesso, cosa che mi mancava. L'ho sentito e ci ho provato. La chiamata mi ha sorpreso, ma è andata così e sono molto felice di essere qui". Carboni ha rivelato ifine che una conversazione con Lautaro Martínez lo ha portato ad accettare l'offerta. "Ho mandato un messaggio a Lautaro e mi ha detto di provarci, che mi avrebbe aiutato per qualsiasi cosa avessi avuto bisogno. Ha detto che se fossi stato convinto, avrei dovuto farlo e che mi augurava il meglio. Ho ricevuto offerte dall'Italia, ma ho deciso con il cuore".