Prima dell’inizio del secondo tempo, Carlos Augusto rilascia la consueta dichiarazione flash intervistato da DAZN al rientro in campo: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, dobbiamo sfruttare le occasioni ma stiamo giocando bene. Dobbiamo andare avanti così per chiudere il risultato”.

Sezione: Focus / Data: Sab 17 gennaio 2026 alle 16:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print