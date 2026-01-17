Il discorso legato a Branimir Mlacic si è complicato. Secondo le ultime novità di Fabrizio Romano, la situazione si sta facendo sempre più tesa tra l'Inter, il giocatore e il padre, con Mlacic che continua a non dare l'ok per recarsi in Italia per le visite e la firma. Oltretutto, in questa telenovela è entrata in scena una nuova variabile che si chiama Fali Ramadani, che da questa sera è diventato procuratore del calciatore con effetto immediato.

Una scelta improvvisa che rallenta ulteriormente i tempi: l'Inter non aspetterà in eterno e quindi o il placet arriva entro breve tempo oppure l'affare rischia di andare a gambe all'aria.