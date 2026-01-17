"Spalletti alla Juventus non è un colpo al cuore, la carriera degli allenatori è diversa da quella dei giocatori" dice Radja Nainggolan, intervistato da La Gazzetta dello Sport per analizzare i primi mesi nerazzurri del suo ex allenatore ai tempi della Roma e dell'Inter: "Spalletti - aggiunge il belga - è un mio papà del calcio, mi capiva come nessuno altro e mi ha migliorato. Parliamo di un allenatore top: la Juventus non era così bella e dominante dagli anni degli scudetti con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Alla faccia di chi dava del bollito a Luciano dopo l’addio dalla Nazionale".
Da quando Spalletti è arrivato a Torino, la Juve ha un ritmo da scudetto. Sorpreso?
"No, perché Spalletti è un genio del calcio. Vede cose che altri nemmeno immaginano. Non ha la bacchetta magica, però tira fuori il meglio dai giocatori. Come si può essere stupiti di un tecnico che ha vinto lo scudetto a Napoli mostrando un gran calcio e senza esser favorito? Fossi la Juventus lo blinderei subito".
Spalletti è arrivato troppo tardi per lo scudetto?
"L’Inter resta la favorita, non solo perché è prima. Ma è un campionato equilibrato e livellato, tutti possono avere battute d’arresto. Quella di Spalletti è la miglior Juve degli ultimi anni, sta andando forte e vista la partenza con Tudor non c’è l’assillo del dover vincere a ogni costo. Se davanti perdono ancora qualche punto...".
Si è pentito di aver rifiutato i bianconeri?
"Non rinnego nulla. Io volevo essere protagonista sempre e mi stimolava l’idea di provare a vincere lo scudetto contro la Juve".
Non rinnega nemmeno qualche bravata?
"No, perché io sono così, nel bene e nel male. Sono uno di cuore".
La volta che ha fatto arrabbiare di più Spalletti?
"In una partita contro il Torino. Primo tempo inguardabile, così all’intervallo Spalletti mi dice: “Ti vuoi svegliare”. E poi mi bagna la faccia e al 60’ mi sostituisce: non c’era verso".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:14 Corsera - De Vrij e Frattesi verso la titolarità contro un'Udinese senza Zaniolo ma comunque temibile
- 12:00 Zenga: "L'Inter è abituata a giocare ad alti livelli. E poi Chivu ha saputo rigenerare i giocatori"
- 11:45 L'Inter incontra i club del Friuli Venezia-Giulia: Bastoni e Dimarco protagonisti del saluto ai tifosi
- 11:31 Nainggolan: "Spalletti alla Juve? Gli allenatori sono diversi dai giocatori. Inter favorita per lo scudetto, non solo perché è prima"
- 11:17 CdS - Tra Udinese e Arsenal, Lautaro vuole interrompere il digiuno da gol e dare la spinta alla sua Inter
- 11:03 TS - Inter, missione stella per l'estate: occhi su Madrid. Nico Paz, Arda Guler o Mastantuono per virare al 3-4-2-1
- 10:49 TS - Asllani ai margini del Torino anche in allenamento. L'albanese ha già rifiutato cinque destinazioni
- 10:35 Capello: "L'esperienza di Allegri contro la novità Chivu. Il romeno è intelligente e i risultati gli danno ragione"
- 10:21 TS - Da Mlacic e Jakirovic fino a Perisic, il mercato dell'Inter parla croato: l'ex è intrigato dalla last dance nerazzurra
- 10:07 Il cordoglio dell'Inter per la scomparsa di Commisso: "Il club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina"
- 09:53 TS - Lautaro-Esposito coppia d'attacco, tentazione Frattesi in mediana: la probabile
- 09:39 CdS - Ballottaggio Sucic-Mkhitaryan, suggestione Frattesi: il probabile undici contro l'Udinese
- 09:25 CdS - Udinese test di maturità: nulla di semplice, ma l'Inter è un'altra rispetto all'andata
- 09:11 Qui Udinese - Runjaic ritrova Kristensen e slitta Bertola sulla fascia. In attacco Atta a supporto di Davis
- 08:57 GdS - Calhanoglu-Inter, senza rinnovo sarà addio. Dialoghi in primavera: si studia il prolungamento di un anno con opzione
- 08:43 GdS - Lautaro ha fame: sarà titolare contro Udinese e Arsenal. E con lui Esposito vola
- 08:29 GdS - Akanji riposa, tanti rientri dall'inizio e rilancio per Sucic e Frattesi: la probabile
- 08:15 Preview Udinese-Inter - Chivu cerca energie fresche e rilancia Frattesi
- 04:18 È morto Rocco Commisso. Il comunicato della Fiorentina: "Il nostro amato presidente ci ha lasciato"
- 00:05 Mlacic-Inter ora in bilico. L'ok del giocatore tarda ad arrivare e spunta la sorpresa Ramadani nuovo agente
- 00:00 Palla a Milano?
- 23:57 Bluenergy Stadium, menù 'stellato' per Udinese-Inter: pranzo firmato dallo chef Roberto Cerea
- 23:44 Raiola: "Donnarumma al City ha trovato serenità. Ma se ci sarà la possibilità di tornare in Italia la coglieremo"
- 23:30 RAI Sport - Frattesi-Ndoye, la proposta di scambio parte dall'Inter. Ma il club inglese ha fatto muro
- 23:16 Di Bello, seconda stagionale con l'Inter dopo il 4-0 al Como. Con lui bilancio quasi perfetto per i nerazzurri
- 23:01 Carboni si presenta bene al Racing: titolare con gol nella vittoria in amichevole con l'Ameliano
- 22:47 Succede tutto nel finale: Krstovic illude l'Atalanta, Durosinmi trova il primo acuto in A. Finisce 1-1 a Pisa
- 22:33 Wullaert: "Sarà importante vincere con la Juve. Ci siamo preparate bene e siamo pronte"
- 22:19 Virtus Verona, Fresco: "Inter U23 squadra brillante. Ma come esperienza può avere qualcosa in meno di noi"
- 22:04 Lautaro, doppietta nell'ultima vittoria Inter a Udine. Per i bookies replica a portata di mano
- 21:51 L'Udinese ispira i passaggi vincenti a Dimarco: è la squadra contro cui ha collezionato più assist in Serie A
- 21:37 De Marco: "Il rigore su Mkhitaryan in Inter-Napoli? Episodio codificato, è successo anche in Inter-Milan"
- 21:23 Vucko, ex allenatore di Mlacic: "È un bambino solo per l'età. Assorbe e impara velocemente"
- 21:09 Chauvin: "Robinio Vaz mi ricorda Bonny. Se avrà la stessa mentalità alla Roma farà benissimo"
- 20:55 Risultatismo e amarezza da scontri diretti: le verità sui recuperi del campionato (tatticamente) più difficile al mondo
- 20:40 Inter-Lecce, Pio Esposito non fa prigionieri. Ancora bene Zielinski
- 20:25 Udinese-Inter, i bookies credono nella rivincita nerazzurra: alta quota per il bis friulano
- 20:11 Serie A su DAZN, pubblico in aumento del 18% nel girone d'andata. Solo la Juve ha più spettatori dell'Inter
- 19:57 UFFICIALE - L'Olympique Lione riscatta Martin Satriano. E lo gira subito in prestito al Getafe
- 19:42 Bari, De Pieri e Stabile alla sfida da ex con la Juve Stabia. Vivarini: "Sono giovani di alto livello"
- 19:28 SM - Dalla porta in giù, le idee dell'Inter: Nico Paz sogno ancora possibile, piace Comuzzo
- 19:13 Romano: "Perisic tornerebbe all'Inter, tutto passa dal PSV Eindhoven. Gli agenti a giorni in Italia"
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di UDINESE-INTER, trasferta CRUCIALE per CHIVU: le ULTIME e la PROBABILE FORMAZIONE
- 18:53 Domani nuova amichevole per l'Hajduk Spalato. E questa volta Mlacic potrebbe scendere in campo
- 18:39 fcinStamattina in sede gli agenti di André Arntzen e Jonas Strand: i dettagli dell'incontro
- 18:24 GdS - Il futuro di Calhanoglu è un rebus, in primavera incontro per il rinnovo di contratto: la situazione
- 18:10 fcinTutto fatto tra Inter e Hajduk, ma Mlacic non ha ancora detto sì. Ecco su cosa sta riflettendo il croato
- 17:55 Sky - Udinese-Inter, Barella play e ballottaggio Sucic-Frattesi. Esposito scalpita: la probabile formazione
- 17:40 Frattesi ritrova l'Udinese: è la sua vittima preferita in Serie A. I numeri
- 17:26 Inter Academy Health: rinnovata fino al 2028 la collaborazione con Hitomio
- 17:12 Lautaro a caccia di un gol per agganciare il primato in trasferta di Kane e Mbappé. Con l'Udinese già 5 reti
- 16:58 Martorelli: "Il Milan è a soli tre punti dall'Inter, senza Coppe ha enormi probabilità di lottare per lo scudetto"
- 16:44 Inter a quota 55 vittorie in Serie A contro l'Udinese. Nerazzurri sempre in rete negli ultimi undici incontri
- 16:30 Settore giovanile, menù ricco nel week-end: il piatto forte è Juve-Inter Primavera
- 16:15 Nuova avventura per Sabri Lamouchi: l'ex nerazzurro trova un nuovo lavoro da ct
- 16:01 Il rimpianto di Thereau: "Mi cercò l'Inter. Se avessi firmato con i nerazzurri, la mia carriera sarebbe potuta cambiare"
- 15:47 Sabato il Bluenergy Stadium festeggia i 10 anni e ospita l'Inter: si viaggia verso il primo sold out stagionale
- 15:33 Bonucci ricorda il suo passaggio all'Inter: "Da casa a Milano fu traumatico, ma non ho mai pensato di mollare"
- 15:18 Rabiot: "Milan a -3 dall'Inter? Ci fa piacere e ci dà fiducia. Rimaniamo attaccati"
- 15:04 Udinese, Runjaic: "Inter da anni tra le più forti. Atta può fare la seconda punta, Kristensen è convocato"
- 14:50 Sky - Inter, cinque indisponibili e tanti rientri dal 1'. Josep Martinez migliora: possibile convocazione per l'Arsenal
- 14:35 Qui Udinese - Sfida all'Inter, friulani "corti" in attacco: ecco le scelte di Runjaic
- 14:21 Amadeus: "Scudetto o Champions? Farei una scelta pratica. Udinese temibile, se l'Inter gioca come col Lecce..."
- 14:07 Ventola: "Massacrano Sommer, ma guardate col Lecce. Inter non brillante? Vi dico perché"
- 13:52 Zenga: "Esposito ragazzo fantastico anche per la Nazionale. Ma vi lancio una provocazione"
- 13:38 Arsenal, Arteta: "Contenti di essere in corsa nelle quattro competizioni, ma c'è ancora molto da fare"
- 13:24 Allegri: "Milan a -3 dall'Inter? Non significa niente. Il nostro obiettivo minimo è la qualificazione in Champions"
- 13:10 TS - Anche Marotta al vertice in Lega: novità su incontro arbitri-capitani-allenatori e sul riconoscimento facciale
- 12:56 Sky - Mlacic-Inter, limati gli ultimi dettagli: presto le visite. Ci avevano provato anche altri due club di Serie A
- 12:42 GdS - Dall'Under 14 fino alla corsa scudetto: Esposito e Chivu "cresciuti insieme"