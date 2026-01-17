Il Panini Player of the Match di Udinese-Inter, grazie al gol che vale il successo finale, è ovviamente Lautaro Martinez, ancora una volta decisivo per portare tre punti alla causa nerazzurra. Lautaro che arriva ai microfoni di DAZN per commentare quanto accaduto dal prato del Bluenergy Stadium.

In Udinese-Inter segni sempre, quanto era importante questa vittoria?

“Molto, sappiamo cosa vuol dire giocare in questo stadio contro una squadra fisica che gioca molto sulle seconde palle. Abbiamo messo qualità e fatto gol nel momento giusto”.

Quanto ti sta aiutando Pio Esposito?

“Pio è importante, è un ragazzo che si mette a disposizione del gruppo. Sono contento del suo lavoro come quello di Ange e Marcus, stiamo facendo un ottimo lavoro grazie al mister e al suo staff”.