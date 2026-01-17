Yann Bisseck è il primo giocatore che si presenta ai microfoni di DAZN per commentare il successo ottenuto contro l’Udinese: “In Serie A non ci sono partite semplici. Sapevamo che sarebbe stata tosta ma siamo in forma buona anche mentale. Queste partite sono quelle da vincere, oggi anche con sofferenza abbiamo vinto bene. Siamo sul pezzo”.

Kolarov ti ha applaudito per il tuo movimento in occasione del gol.

“Non l’ho sentito, lo ringrazierò. Provo sempre a dare qualcosa alla squadra quando vado in avanti. Oggi è andata bene e sono felice”.

Questa Inter parte anche da una grandissima difesa.

“Abbiamo tanti difensori forti, non c’entra chi gioca perché tutti abbiamo tanta qualità. La cosa importante è che tutti siano pronti, anche chi non parte dall’inizio. Tutti abbiamo fatto un bel lavoro e siamo contenti per questo clean sheet”.

Vuoi giocare davanti alla difesa?

“Sì, sì, magari da trequartista…”.

Abbiamo visto che sai usare destro e sinistro bene.

"Oggi col sinistro non è andata bene, andrà meglio la prossima".