L'Inter si guadagna le semifinali di Coppa Italia superando per 2-1 il Torino di Marco Baroni. Lo fa al termine di una partita sostanzialmente dai due volti, dove i nerazzurri si portano avanti di due gol grazie ai propri rappresentanti francesi: Ange-Yoan Bonny prima, Andy Diouf su assist di Marcus Thuram poi, trovano le marcature difese poi dalla reazione dei granata, rianimati dalla rete di Sandro Kulenovic dopo la quale hanno saputo creare qualche apprensione a Josep Martinez, trovando anche il gol del 2-2 con Matteo Prati che però era in fuorigioco. Inter che comunque chiude bene la serata e ora attende la vincente della sfida tra Como e Napoli per conoscere la sua avversaria nelle semifinali.

IL TABELLINO

INTER-TORINO 2-1

MARCATORI: 34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T)

INTER: 13 J. Martinez; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 41 Kamate (81' 11 Luis Henrique), 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan (57' 8 Sucic), 17 Diouf, 43 Cocchi (75' 31 Bisseck); 9 Thuram (57' 94 Esposito), 14 Bonny (57' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 40 Calligaris, 44 Berenbruch, 54 Bovo, 50 Cinquegrano, 51 Alexiou, 58 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu

TORINO: 1 Paleari; 35 Marianucci (61' 13 Maripan) 23 Coco, 61 Tameze; 16 Pedersen (61' 20 Lazaro), 14 Anjorin (61' 6 Ilkhan), 4 Prati, 10 Vlasic, 33 Obrador (86' 25 Nkounkou); 17 Kulenovic, 92 Njie (73' 91 Zapata).

In panchina: 81 Israel, 99 Siviero, 77 Ebosse, 83 Perciun.

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Mondin – Ceolin. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: La Penna. AVAR: Giua.

Note

Spettatori: 12.038

Possesso palla: 63%-37%

Tiri totali: 10-11

Tiri in porta: 4-4

Ammoniti: Sucic (I), Kamate (I), Esposito (I), Maripan (T)

Corner: 2-2

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA MARCHETTI, RIEN NE VA PLUS ALL'U-POWER STADIUM! L'INTER BATTE 2-1 IL TORINO E PASSA ALLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA!

94' - Bel tracciante di Coco per Zapata, il cui cross per Kulenovic è però da dimenticare.

92' - Fallo di Lazaro su Lautaro, punizione a metà campo per far respirare l'Inter.

90' - Nkounkou salta come un birillo Luis Henrique poi appoggia su Prati il cui tiro a giro finisce fuori non di molto.

89' - Diouf dialoga bene con Luis Henrique, assist del francese a Sucic il cui tiro è deviato da Frattesi.

87' - Maripan abbatte Pio Esposito, ammonizione per il clieno.

87' - Bisseck si inventa un bel numero ma poi sbaglia l'appoggio per Frattesi regalando palla al Torino.

86' - Obrador ha esaurito la benzina, dentro Nkounkou.

83' - Marchetti ammonisce Esposito per una gomitata ai danni di Tameze. Decisione alquanto opinabile perché l'attaccante sembra proteggere il pallone e di sicuro non colpisce in maniera violenta l'ex Verona.

81' - Martinez esce e blocca un pallone in presa alta, cadendo però malamente per l'intervento di Maripan.

80' - Proprio Kamate finisce la sua partita, dentro Luis Henrique.

79' - Kamate si fa saltare da Obrador e per fermarlo lo trattiene vistosamente, giallo inevitabile.

78' - Ripartenza Inter con Lautaro lanciato con un gran pallone da Sucic, il capitano però anticipa la conclusione tirando altissimo.

77' - Diouf prova a lanciarsi, Coco arriva sul pallone e viene travolto dal francese. Punizione Toro.

75' - Confermato il fuorigioco, si riparte.

75' - VAR al lavoro per verificare la posizione di Prati. Intanto Bisseck prende il posto di Cocchi.

74' - Prati aveva trovato la rete del pareggio, ma Marchetti ferma tutto per fuorigioco.

73' - Njie si arrende ai crampi, dentro Zapata.

71' - Sucic è costretto al fallo per frenare la corsa di Njie, ammonizione per il croato.

69' - Bella combinazione Sucic-Esposito-Frattesi, il centrocampista arriva in area ma poi prova un cross che viene smorzato da un difensore granata.

68' - Prova lo spunto personale Lautaro, che però finisce col fare fallo su Ilkhan.

66' - Tiro di Prati deviato, Martinez riesce a bloccare il pallone.

65' - Prova a scuotersi l'Inter: palla da Sucic a Frattesi il cui tiro è respinto da Paleari.

63' - Corner guadagnato di mestiere da Esposito, sul cross di Cocchi spizza Frattesi che manda direttamente sul fondo.

61' - Tre cambi anche per il Torino: dentro Lazaro, Maripan e Ilkhan per Pedersen, Marianucci e Anjorin.

60' - Torino galvanizzato, Pedersen mette di nuovo in mezzo ma stavolta Martinez è reattivo e manda in corner.

59' - Torre di Pio Esposito, Cocchi prova il tiro al volo ma si coordina male.

57' - GOL DEL TORINO! KULENOVIC! Difesa dell'Inter ferma sul cross di Pedersen sporcato da Carlos Augusto, che lascia a Kulenovic tutta la possibilità di colpire un Martinez in uscita disperata.

56' - Chivu sfrutta la situazione per operare tre cambi: fuori Thuram (non convintissimo), Bonny e Mkhitaryan per Lautaro Martinez, Pio Esposito e Sucic.

55' - Bonny si accascia a terra, si rende necessario il cambio. Probabile problema sorto dopo un contrasto con Vlasic.

52' - Ancora Torino, ancora Vlasic che da sinistra scarica per Tameze che arriva di gran carriera e calcia dalla distanza, Martinez c'è. Chivu borbotta con Kolarov.

51' - Torino che cerca la scossa, conclusione di Vlasic deviata in calcio d'angolo.

50' - Prova a rispondere il Torino, tiro di Njie da buona posizione che però non impensierisce Martinez.

IL GOL DI DIOUF: Azione orchestrata benissimo dall'Inter, protetta bene da Frattesi che poi trova bene Thuram bravo a dettargli il passaggio. L'attaccante si reinventa assistman mettendo in mezzo dove Diouf arriva coi tempi giusti per trovare la sua terza rete stagionale.

48' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDYYYYYYYYYYYYYYYY DIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOUFFFFFFFF!!!

46' - Prova il cross Cocchi, Marianucci chiude su Thuram.

-----

22.03 - Il Torino batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.02 - Le due squadre tornano in campo per il secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Non ci sono particolari emozioni da registrare in questo primo tempo, dove l'Inter detta i ritmi del gioco ma fatica un po' nel trovare le giuste misure vista la formazione per certi versi inedita, ma che alla fine va al riposo in vantaggio grazie alla rete di Yoan Bonny che piomba sull'assist al bacio di Issiaka Kamate. E poco prima, Carlos Augusto avrebbe potuto aprire le marcature con un gran tiro che ha scheggiato la traversa. Torino che qualcosa prova anche a farla, senza però impensierire troppo Josep Martinez.

------

45' + 1 - Marchetti decreta la fine del primo tempo: Inter a riposo avanti per 1-0 grazie al gol di Bonny.

45' + 1 - Un minuto di recupero

45' - Cross di Anjorin sul quale arriva Kulenovic, che non ha un impatto felice col pallone mandandolo alto. Bravo il croato a sorprendere Carlos Augusto.

43' - Diouf prova a premiare l'inserimento di Frattesi, ma il pallone è troppo profondo e Paleari lo blocca in uscita.

42' - Verticalizzazione del Torino con Prati che però mette troppo precipitosamente in mezzo consentendo il recupero di Carlos Augusto.

40' - Brutto fallo di Obrador su Frattesi. Che dopo pochi istanti viene atterrato male anche da Anjorin.

39' - Diouf e Bonny si avventano insieme sullo stesso pallone, alla fine a spuntarla è però... Prati.

IL GOL DI BONNY: Kamate punta l'uomo e mette un gran pallone in mezzo dove Bonny di testa punisce l'avventata uscita di Paleari e infila in porta. Dopo un avvio di partita molto difficile, il francese stappa la partita.

34' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! ANGEEEEEEEEEEEEEEE-YOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAANNNN BOOOOOOOOOOOOOOOOOONNYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!

31' - Ci prova il Torino con Prati. Bravo Vlasic ad arrivare su un pallone sul quale Carlos Augusto è colto impreparato, assist per l'ex Cagliari che calcia alto.

29' - Servito da Thuram, Cocchi prova a sfondare in area granata ma viene fermato da Tameze.

28' - Punizione di Cocchi, Paleari esce e blocca sicuro in presa alta.

25' - Qualche protesta del Torino che si vede negata una veloce ripartenza da Marchetti che fischia fuorigioco di Acerbi.

24' - Colpo di testa difettoso di Tameze sul cross di Kamate, De Vrij arriva sulla palla e calcia di prima intenzione ma viene murato da Marianucci.

22' - Saul Coco può arrivare su un pallone invitante in area nerazzurra, bravo Frattesi a rimontare e prendere fallo dal guineano.

20' - Carlos Augusto spizza la traversa. Il brasiliano prende palla da Mkhitaryan, vede campo libero davanti a sé e calcia da fuori, a Paleari battuto la palla scheggia il montante.

18' - Pedersen si invola sulla corsia destra, punta Cocchi e tenta di superarlo ma finisce col fare fallo sul ragazzo nerazzurro.

14' - Palla persa da Bonny e contropiede 4 contro 3 per il Torino con Vlasic che tiene il pallone ma poi viene anticipato da De Vrij al momento del passaggio.

12' - Prova la percussione Diouf atterrato al limite dell'area del Torino, per Marchetti non c'è nulla.

11' - Acerbi intercetta un cross dalle retrovie per Njie servendo De Vrij che viene travolto dal giocatore granata.

9' - Sprint sulla sinistra di Njie che semina i difensori nerazzurri poi calcia da posizione angolata, palla che finisce su Martinez poi prima Acerbi poi Cocchi riescono a sbrogliare la situazione.

5' - Bella azione in verticale nata da uno spunto di Frattesi, palla che arriva a Bonny che si gira e calcia ostacolato forse all'ultimo da Thuram: conclusione parata da Paleari.

3' - Fase di studio in campo, Inter che gestisce il possesso. Fino a quando Mkhitaryan perde palla, cross di Njie intercettato da Acerbi.

------

21.00 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.59 - De Vrij e Vlasic davanti a Marchetti per il sorteggio.

20.57 - Inter e Torino entrano in campo per il prepartita.

20.55 - Le due squadre hanno raggiunto il tunnel che porta al campo.

20.49 - Squadre negli spogliatoi, a breve il calcio d'inizio all'U-Power Stadium.

-----

