Stagione tanto brillante quanto tormentata dagli infortuni quella vissuta dall'esterno della Lazio Nuno Tavares, che contro l'Atalanta ha accusato l’ennesimo problema fisico che lo ha costretto a lasciare in anticipo il campo. Per l'ex Arsenal si tratta del sesto infortunio muscolare di questa stagione, per un problema nella stessa zona, anche se da Formello escludono una ricaduta nello stesso identico punto, aggiungendo che in massimo due-tre settimane lo si rivedrà in campo. Sta di fatto che non c’è pace per Nuno, che tanto aveva impressionato soprattutto nella prima parte di questo campionato a suon di assist, ben otto.

La Lazio, comunque, conta in uno sprint finale di un calciatore importante col quale, secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, il club biancoceleste intende fare l'ennesima grande plusvalenza in estate. Gli ultimi sondaggi restano quelli di Inter, Milan, Juventus e Galatasaray, ma sarà fondamentale tornare decisivo una volta rientrato per rimettersi in vetrina giustificando una valutazione di 40 milioni, senza dimenticare il 40% dell'eventuale introito che spetterà ai Gunners.

