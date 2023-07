Contrariamente ad altre fonti, la Gazzetta dello Sport vede Yann Sommer molto vicino all'Inter. Secondo il racconto del quotidiano milanese, il portiere ha ribadito con forza sia a Tuchel che al club bavarese di essere molto grato al Bayern per l'occasione, ma che ora vuole solo e soltanto l'Inter, ancor prima di tornare in Europa: anche i tedeschi, infatti, sono in Giappone come i nerazzurri. E questo è anche il desiderio di Inzaghi, che logicamente è in ansia per l'assenza del suo portiere titolare a poco più di tre settimane dall'inizio del campionato.

"La novità, però, è che i bavaresi hanno detto al buon Sommer di stare tranquillo: sarà accontentato con soddisfazione di tutti, sua ma anche dei due club, Inter e Bayern, uniti da saldissima alleanza - riferisce la Gazzetta -. Servirà un surplus (minimo) di pazienza, tra oggi e domani dovrebbe arrivare il via libera perché contestualmente i tedeschi stanno per arruolare il portiere da affiancare al rientrante Neuer: è il 27enne spagnolo David Raya, una delle rivelazioni della scorsa Premier che non ha rinnovato col Brentford e ha attirato su di sé attenzioni illustri". Da capire se il Bayern accorderà all'Inter uno sconto: si tratta. Il post-Onana è Sommer.

