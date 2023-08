L'Inter abbraccia finalmente Yann Sommer. Anche La Gazzetta dello Sport conferma: lo svizzero è atteso a Milano domani, mentre lunedì sono annotate in agenda le visite mediche. Al Bayern Monaco andranno 6 milioni di euro, ma senza il pagamento della clausola. Un accordo che la rosea spiega con due motivazioni: una strategica (per non interrompere i rapporti tradizionalmente buoni con i bavaresi), un'altra economica (il pagamento verrà così dilazionato in due rate e non in un'unica soluzione).

Le mosse tra i pali però non son finite: adesso si cercherà anche un vice. Per Trubin non si è ancora trovato un accordo con lo Shakhtar nonostante i discorsi più che avanzati con il ragazzo in ottica 2024, quando il contratto con gli ucraini arriverà in scadenza. Ecco perché tra i preferiti c'è ora Bento dell'Athletico Paranaense: i brasiliani non hanno necessità di vendere e l'Inter non vorrebbe spingersi oltre i 10 milioni di euro, l'affare non è semplice. Se anche questa pista dovesse rivelarsi impraticabile, allora potrebbe tornare caldo il nome di Audero: in questo caso, invece, il club nerazzurro non si spingerebbe oltre il prestito.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!