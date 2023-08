Tanto tuonò che... Sommer. Ormai siamo al 4 di agosto e anche la dirigenza ora ha la stessa fretta di Inzaghi: almeno il primo portiere va trovato e portato a Milano. E il portiere individuato per colmare il buco lasciato da Onana è Yann Sommer. "Il Bayern continua a temporeggiare: i tedeschi hanno il problema del sostituto ma evidentemente non è ancora arrivato il momento della scelta - spiega la Gazzetta dello Sport -. L’Inter ha aspettato, per provare a risparmiare un paio di milioni sul valore della clausola rescissoria di Sommer, fissata a quota 6. Ma anche per non rovinare i rapporti diplomatici con un club vicino storicamente come il Bayern. Adesso però la società ha deciso di affondare a prescindere. E con l’ok in mano di Sommer, in assenza di novità già oggi il club di Zhang comunicherà l’intenzione di avvalersi della clausola. A quel punto, non ci sarà bisogno di trattativa: sei milioni al Bayern, in un’unica soluzione, e Sommer pronto a sbarcare a Milano".

Insomma, per la rosea è tutto stabilito: l’affare dovrebbe chiudersi già oggi, al massimo domani. Ma non si andrà oltre. "Per le visite mediche, invece, possibile si attenda all’inizio della settimana prossima: a ieri sera nulla era stato fissato - si legge -. Per il ruolo di vice, invece, la scelta va ancora fatta. Resiste l’opzione Audero, che però l’Inter vorrebbe solo in prestito. Detto che lo Shakhtar continua a fare muro su Trubin, ai nerazzurri piace moltissimo il profilo del brasiliano Bento, non semplice però da strappare all’Athletico Paranaense".

