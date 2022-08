Non trova conferma, sponda Inter, l'indiscrezione lanciata da L'Equipe secondo cui il Paris Saint-Germain avrebbe inviato una nuova o definitiva offerta per Milan Skriniar. Secondo quanto filtra dagli intermediari che stanno seguendo la trattativa da settimane, non risulta ancora alcun rilancio ma non si esclude possa comunque arrivare. Permane comunque il pessimismo circa una buona riuscita dell'affare, visto che i transalpini si erano fermati a 53 milioni più 7 di bonus per un totale di 60 milioni, mentre si sono sempre sentiti rispondere che la richiesta è di 70 milioni di base a cui aggiungere dei bonus. E stando al parere della dirigenza del PSG, si tratta di una cifra troppo alta per il giocatore slovacco.