Per Ionut Radu sarà dura mettersi alle spalle l'episodio di Bologna, che rischia seriamente di costare lo scudetto all'Inter. L'unica certezza è che la sua esperienza in nerazzurro sta per volgere al termine, come ha più volte ribadito l'agente Oscar Damiani. In prestito, verosimilmente, per giocare finalmente con continuità. In tal senso, per nulla diffidenti sulle sue qualità, hanno già bussato alla porta del manager i due club freschi di promozione in Serie A. Il Lecce ha Gabriel in scadenza di contratto e il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha già sondato il terreno una decina di giorni fa. Per quanto concerne la Cremonese, se l'Atalanta non lasciasse Marco Carnesecchi in prestito ancora un'altra stagione, Ariedo Braida farebbe un pensiero all'estremo difensore romeno. La sensazione è che sarà il classe '97 a scegliere la sua prossima destinazione, con l'Inter che, consapevole del difficoltà di cedere il cartellino, non ne ostacolerà le ambizioni.