Altro grande risultato portato a casa da DAZN con l'11esima giornata di Serie A EniLive 2025/26, turno di campionato che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori sulla piattaforma streaming che vanta i diritti: 5.916.523 il numero di utenti specifico che hanno usufruito del servizio. Un dato che cresce ancora e arriva al 18% di audience in più rispetto allo stesso turno della scorsa stagione, che con 5.014.827 aveva registrato un milione circa in meno di spettatori. Inter–Lazio, big match di giornata che chiudeva il turno, andato in onda in esclusiva su DAZN, ha totalizzando 1.326.487 spettatori. Di seguito tutti gli ascolti di DAZN dell'11esima giornata di Serie A gara per gara:

Pisa-Cremonese – 231.595 spettatori (co-esclusiva Sky) 

Como-Cagliari – 185.959 spettatori 

Lecce-Verona – 46.727 spettatori 

Juventus-Torino – 1.210.660 spettatori 

Parma-Milan – 650.878 spettatori (co-esclusiva Sky) 

Atalanta-Sassuolo – 438.142 spettatori 

Genoa-Fiorentina – 109.010 spettatori 

Bologna-Napoli – 739.266 spettatori 

Roma-Udinese – 619.593 spettatori (co-esclusiva Sky) 

Inter-Lazio – 1.326.487 spettatori 

TOTALE – 5.916.523 spettatori

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 10 novembre 2025 alle 17:53
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
