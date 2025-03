Oggi il Corriere dello Sport parla ampiamente di calciomercato Inter, con riferimento specifico alla trattativa che potrebbe portare Nico Paz a Milano. Secondo il quotidiano romano, il club nerazzurro, dopo mesi di flirt, adesso sta cercando di quagliare il tutto e avrebbe anche una discreta fretta di chiudere.

Secondo il CdS, l'Inter starebbe annusando una situazione poco gradita: Como e Real sembrano essersi accordati per mantenere il talento argentino un altro anno in riva al lago e questo potrebbe tagliare fuori Ausilio e Marotta. Dopo un'altra stagione da protagonista, infatti, il suo prezzo schizzerebbe ragionevolmente alle stelle, stoppando i sogni nerazzurri.

L'ultima carta in mano all'Inter resta quella di convincere il ragazzo a forzare l'arrivo a Milano già in questa estate. Come? Sfruttando Javier Zanetti e il suo rapporto speciale con tutta la famiglia Paz. Con Pablo, il padre di Nico, c'è un rapporto datato e già da tempo il vicepresidente nerazzurro sta lavorando ai fianchi per convincere tutti della bontà della scelta Inter. "Questa sorta di manovra di accerchiamento ha certamente prodotto un primo risultato. Ovvero che Nico ha dato la sua disponibilità a indossare i colori nerazzurri - si legge -. E si sentirebbe pronto a farlo già la prossima estate. Da capire, appunto, se si senta pure di fare pressione perché ciò accada. Lo si capirà meglio già nelle prossime settimane. In casa interista, il gioiello argentino è considerato l’ideale per aggiungere non solo qualità, ma anche quell’abilità nel dribbling e capacità di creare la superiorità nell’uno contro uno che manca nell’organico di Inzaghi".