Il futuro di Brozovic è ancora un incognita. E mentre al momento l'Al-Nassr è a colloquio con il giocatore, come rivelato poco fa da Relevo, per convincere il centrocampista croato ad accettare il trasferimento dopo il primo no per l'offerta da 20 milioni di euro per due stagioni, a prendere parola è lo stesso Brozo che si diverte a stuzzicare i tifosi tramite i social: "More to come. Stay tuned (Qualcosa di meglio sta per accadere. Rimanete sintonizzati)" si legge in una storia pubblicata dal numero 77 dell'Inter su Instagram, scritta alla quale Epic aggiunge tre emoticon che ridono. Una 'reaction' che lascia il sospetto che sia uno dei soliti 'giochetti' del coccodrillo.

