Davide Frattesi è l'uomo copertina dell'ultimo numero del magazine Rivista Undici. Il centrocampista dell'Inter, indicato come prototipo dell'interpretazione moderna del ruolo, parla del suo ambientamento nel nuovo club definendolo al di sopra delle aspettative: "Non mi aspettavo di trovarmi così bene qui, in campo e fuori dal campo. Il gruppo è straordinario, i tifosi spettacolari. E i risultati stanno arrivando, le cose stanno andando benissimo. Sicuramente quest'anno non vedo una squadra che ammazza il campionato, come ha fatto il Napoli lo scorso anno. Ci sono tre-quattro squadre che si equivalgono, che sono lì a giocarsela. Poi, certamente, anche la profondità di rosa ha la sua importanza".

Frattesi parla anche della Nazionale e dell'impatto del nuovo ct Luciano Spalletti: "C'è molto entusiasmo, stiamo cercando di ricreare quel tipo di gioco e di gruppo che ha portato l'Italia a vincere gli Europei due anni fa. Poi sta a noi essere bravi a mettere in pratica il credo di Spalletti e ottenere risultati".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!