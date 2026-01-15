La scorsa estate proprio prima del gong della finestra di mercato l'Inter ha ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia il difensore Benjamin Pavard, sostituendolo con la stessa formula (stessa cifra) con Manuel Akanji, arrivato dal Manchester City. In nerazzurro lo svizzero finora ha fatto benissimo e c'è l'assoluta volontà di esercitare il diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo. Al contempo, però, non sembra ci sia questa certezza sul fronte del francese, soprattutto dando credito a rumors che vorrebbero il classe '96 ex Bayern Monaco di ritorno dalla Francia la prossima estate. Qual è la situazione dunque?
Al momento il Marsiglia è soddisfatto delle prestazioni di Pavard. E - come appurato da FcInterNews - allo stesso tempo il calciatore è felice del trasferimento in Ligue 1. I risultati infatti parlano chiaro. Nonostante la sconfitta ai rigori nella Supercoppa nazionale – a proposito, le critiche ricevute per essere stato immortalato con Lucas Hernandez lasciano il tempo che trovano nella testa di Benji, dato che a suo parere ha solo parlato con un amico di lunga data – la squadra di Roberto De Zerbi è ancora in corsa in campionato, Champions e coppa nazionale.
Pavard insomma è felice della scelta estiva, anche se comunque lo era pure a Milano, particolare di cui si deve sempre tenere conto. Al momento Mehdi Benatia, l’ex Juventus e Roma oggi dirigente del Marsiglia, non ha discusso il futuro del calciatore nemmeno con chi ne cura gli interessi (come da accordi, con 15 milioni di euro Pavard diventerebbe al 100% un giocatore dell'OM). È semplicemente troppo presto, motivo per cui ogni discorso di questo tipo è rimandato ai prossimi mesi.
Insomma, che arrivi un’offerta al ribasso in Viale della Liberazione, che venga esercitata l’opzione di riscatto nella sua interezza, che il giocatore torni a Milano sono tutte ipotesi che non rappresentano la realtà odierna, proprio perché momentaneamente non è stata presa alcuna decisione definitiva.
