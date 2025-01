Vista la situazione nebulosa sul futuro di Davide Frattesi alcune indiscrezioni di mercato sono tornate ad accostare un vecchio pallino di Simone Inzaghi ai nerazzurri, per un affare che però non potrà essere concluso. Il futuro di Sergej Milinkovic-Savić non sarà all’Inter, né a gennaio né molto probabilmente a giugno. La conferma, a FcInterNews, arriva direttamente da una fonte molto vicina al calciatore serbo, che in Arabia sta benissimo e che al momento non ha la minima intenzione di cambiare aria.

D’altronde il contratto dell’ex Lazio scadrà nel 2026, con il calciatore che ha siglato un’intesa da 30 milioni di euro a stagione. Conti fatti Milinkovic-Savić, per accettare eventualmente il trasferimento in nerazzurro o in qualsiasi altro club, dovrebbe rinunciare a una vera e propria fortuna, senza contare nemmeno il costo del suo cartellino che difficilmente l'Al Hilal libererebbe gratis.

Realisticamente quindi gli eventuali discorsi su di lui potranno tornare in auge solo se il calciatore non dovesse rinnovare la sua intesa con il suo attuale club, dove comunque Sergej non esclude nemmeno una permanenza maggiore rispetto al triennale firmato dopo aver salutato la Lazio.