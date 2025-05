Rammarico per uno scudetto sfumato all'ultimo, speranza nel sogno Champions League in palio tra sette giorni esatti. Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio di Como, il vice allenatore nerazzurro Massimiliano Farris spiega il momento dell'Inter dopo l'esito del campionato che arriva ad una settimana dalla finale di Monaco di Baviera: "Rabbia o delusione? Rabbia no, la delusione l'avevamo anche domenica sera sapendo che c'era stata una bella occasione e non siamo riusciti a sfruttarla. Il bello del calcio è che adesso siamo ad una settimana dall'andare a viverci un grande sogno - dice Farris -. C'è un pizzico di rammarico per la stagione andata ma sabato andiamo a giocarci la 60esima partita della stagione. Purtroppo questo ha fatto sì che perdessimo qualcosa in campionato. Onore al Napoli, è una squadra forte: è il secondo scudetto in tre anni, hanno giocatori forti, la società ha lavorato bene. Da uomini di sport è giusto fare i complimenti all'avversario. Noi accantoniamo in fretta, andiamo alla ricerca di un grandissimo sogno".

È meritato lo scudetto del Napoli?

"Hanno fatto un punto in più, sicuramente l'hanno meritato. Noi abbiamo lasciato qualcosa. Si può dire che è successo con Lazio e Roma o in altre partite in cui siamo stati rimontati da situazioni di vantaggio, ma i ragazzi hanno dato davvero tanto e abbiamo speso in altre manifestazioni cercando di raccogliere tutto. Sappiamo quanto è bello giocare una finale di Champions, purtroppo non siamo riusciti ad alzarla ma abbiamo una seconda opportunità. Da grande top club europeo quale siamo, e visto soprattutto il percorso fatto perché a differenza di due anni fa abbiamo incontrato le squadre più forti della Champions, se dovessimo riuscire a diventare campioni d'Europa sarebbe ancora più grande".

Le occasioni per allungare sono state tante. Anche voi avete la sensazione di aver lasciato tanti punti?

"È stato un campionato con pochi punti. L'anno scorso, complice anche l'uscita ai rigori in Champions, abbiamo cambiato marcia mentalmente e c'era un focus totale sul campionato e siamo stati bravissimi a dominarlo. Quest'anno abbiamo trovato una squadra che ha saputo tenerci testa, sono stati bravi. È chiaro che c'è un pizzico rammarico, lo sapevamo da domenica scorsa. Per fortuna il calcio è uno sport talmente bello che di dà un'altra occasione, noi ne abbiamo una che è enorme".

La stagione è positiva a prescindere da come andrà?

"Se ci fosse un foglio da firmare adesso per ripetere una stagione del genere l'anno prossimo, lo firmerei immediatamente. È chiaro che con un pizzico di esperienza magari in certe situazioni potremmo pensare di fare altre cose. Abbiamo combattuto fino alla semifinale di Coppa Italia, siamo arrivati a giocarci lo scudetto fino all'ultima giornata, andiamo ad affrontare una della squadre più forti d'Europa (il PSG, ndr) dopo aver battuto Bayern e Barcellona. Non riesco a vedere il negativo. Certo, lo sport ci insegna che è bellissimo vincere: sappiamo cosa vuol dire farlo e sappiamo anche cosa vuol dire perdere. Ora ci sarà una settimana meravigliosa, cercando di portarla a casa".

