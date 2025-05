A pochi giorni dalla finale di Champions League di Monaco di Baviera, Achraf Hakimi, esterno del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un'intervista a France Télévisions dove si pronuncia a proposito della sfida contro la sua ex squadra: "È un momento molto speciale. Questa partita è una finale di Champions League, sarà la mia prima grande finale europea con il PSG. Sarà un momento molto importante. Inoltre, di fronte ci sarà l'Inter. Non dimentico di aver indossato la maglia nerazzurra, di aver vinto uno scudetto con il club. Sono felice di giocare contro di loro. Ma ora sono a Parigi e farò di tutto per batterli. Il mio sogno è chiudere bene la stagione col Paris Saint-Germain, vincendo la Coupe de France ed entrando nella storia con la Champions. Siamo il Paris e ogni titolo conta, dobbiamo vincere per i nostri tifosi". Quando gli viene chiesto un parere sull'Inter di oggi, Hakimi aggiunge: "Li abbiamo visti eliminare grandi squadre, ha un'identità molto chiara e grandissimi giocatori. Bisogna restare concentrare e contare sui nostri punti di forza per poterli battere, sarà una partita molto difficile".

Il marocchino parla anche dell'influenza di Luis Enrique su di lui e sul gruppo: "Penso che sia un allenatore vicino ai giocatori. È in sintonia, molto umano con noi, nei momenti belli e in quelli brutti. Credo che si fidi di noi. Ci dà questa sicurezza, lavoriamo bene con lui. Ha creato una squadra unita, una vera famiglia. La gente non capisce necessariamente il suo modo di lavorare, il suo metodo. Ma per me funziona alla grande. Penso sia stato importante per la mia crescita, in diversi aspetti del gioco. Con Luis Enrique sono cresciuto. Grazie a lui ho migliorato le mie statistiche. Gioco anche più vicino all'area di rigore. Ho un ruolo da svolgere sul fronte offensivo. È un bene, fin da piccolo sono stato portato ad attaccare, ma non devo dimenticare di difendere".

