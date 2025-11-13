Sabato 22 novembre Humana Vintage apre il suo primo shop in shop, un Football Corner dedicato all’abbigliamento calcio vintage e second hand in via De Amicis 45. Oltre 1.500 pezzi unici tra maglie da gara, tute, felpe e giubbini, dagli anni ’80 fino ai modelli più recenti. Dalle 11 alle 20, chi indossa una maglia da calcio riceve il 10% di sconto. Dalle 16 in programma DJ set e musica per celebrare calcio, moda e sostenibilità per entrare in clima derby, con una vetrina di maglie storiche di Inter e Milan. I capi saranno disponibili anche online su Humanavintage.it in pre-ordine e ci saranno selezioni per bambini, pubblico femminile e idee regalo per le Festività natalizie, con packaging dedicato.

Humana People to People Italia è un’organizzazione non profit che realizza progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. Ogni acquisto sostiene istruzione, salute, sviluppo comunitario e agricoltura sostenibile. Anche il calcio può fare la sua parte.