"Occasione persa? Se si guarda la partita penso di no". È questo il pensiero di Denzel Dumfries, raggiunto da SportMediaset nella pancia del Maradona dopo l'1-1 tra Napoli e Inter: "Volevamo vincere sicuramente, ma nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto - aggiunge l'olandese -. Sono molto orgoglioso della squadra perché ha fatto di tutto per difendere il gol, alla fine l'1-1 va bene".

Come mai questo secondo tempo? Sembrava che l'Inter volesse gestire il risultato.

"In campo non abbiamo giocato al top con la palla, è impossibile giocare tutte le partite al top. Abbiamo cercato di difendere al massimo con un blocco 'duro', è brutto prendere un gol così ma l'1-1 non è male".

Come mai non riuscite a vincere con le big? C'è una spiegazione?

"No, non lo so... è così. Abbiamo ancora grandi partite davanti, quindi bisogna fare meglio per vincere le partite importanti anche contro le big. Però non dobbiamo guardare indietro, ma avanti".

Vi sentite i più forti per lo scudetto?

"Per me non è importante, è importante vincere ogni partita, giocare bene e crescere. Io non guardo a chi è favorito, questo non conta. Conta chi gioca al massimo e meglio ogni partita".

Per lo scudetto è Inter-Napoli o c'è anche l'Atalanta?

"C'è anche l'Atalanta, ci sono tre squadre".

Hanno influito le voci su Lautaro?

"Tutta la squadra ha fatto il massimo del lavoro, quando si guarda la squadra penso che nessuno ha giocato bene con la palla ma anche lui ha fatto un grandissimo lavoro dietro, ha corso tantissimo e fatto tanti duelli. In questa partita non abbiamo fatto bene con la palla, ma Lautaro ha fatto un bel lavoro come capitano. È molto importante per noi e abbiamo bisogno di lui".

