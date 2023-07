Dal pomeriggio di oggi Raffaele Di Gennaro è (di nuovo) un giocatore dell'Inter. Dopo l'esperienza nel settore giovanile, il portiere classe '93 torna a vestire il nerazzurro ed esprime le sue emozioni ai microfoni di Inter TV.

Ti saresti mai immaginato di tornare all'Inter?

"Per me è un sogno tornare qui in prima squadra. Sono partito dai pulcini e ora sono qui, sono felicissimo".

Hai fatto tutta la trafila nelle giovanili, l'Inter è nel tuo destino...

"Qui mi sono sempre trovato benissimo. Ho giocato nel settore giovanile dai 9 ai 19 anni, ho vinto la NextGen Series e il campionato. Poi sono andato 5 anni in prestito, sono tornato una stagione per fare il quarto prima di altre esperienze. Ora sono di nuovo qui, per quello che sarà il mio 17° anno di Inter".

Hai avuto un portiere nerazzurro di riferimento?

"Ne ho visti tantissimi. Penso a Julio Cesar, è sempre stato il mio idolo fin da piccolo. Però mi sono allenato anche con Handanovic, è fortissimo. C'è da imparare da tutti".

Quali sono le tue caratteristiche più spiccate tra i pali?

"Sono coraggioso: non ho paura nelle uscite basse, ho una buona reattività".

Cosa ti aspetti da questa occasione?

"Ho voglia di imparare da tutti i miei compagni di squadra, che per me sono a tutti gli effetti degli idoli. Proverò a dar loro una mano per come posso, sono felicissimo di far parte di questo gruppo".

