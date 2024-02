Anche Mario Balotelli è estasiato dalla stagione di Hakan Calhanoglu. L'ex attaccante nerazzurro, nel suo spazio per TV Play, non esita a inserire il centrocampista dell'Inter tra i migliori interpreti al mondo del suo ruolo: "Non è il più forte al mondo ma è sicuramente tra i primi tre. Sono sempre stato pro Calhanoglu, ho sempre affermato sia fortissimo, ma è presto per potergli dare la patente di migliore al mondo. Se la gioca con Luka Modric ma tra lui e Rodri, scelgo il turco. È un qualcosa di incredibile il passaggio realizzato contro la Juve, di collo esterno, difficilissimo“.

