"Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze". È l'incipit del comunicato diramato dal Napoli per annunciare la doppia assenza dei due attaccanti per la sfida contro la Fiorentina in programma domani al Franchi: "Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell'allenamento odierno - prosegue la nota del club azzurro -. Politano è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra".