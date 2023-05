La Lega Serie A annuncia un cambio d'orario per una partita della 37esima giornata di campionato: Salernitana-Udinese, inizialmente programmata per venerdì 26 maggio alle ore 18.30, sarà disputata invece il giorno dopo, sabato 27 maggio, con inizio alle 15 per via di un altro evento concomitante. Diretta affidata sempre a DAZN.