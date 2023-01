Tutto facile per la Roma che oggi all’Olimpico ha piegato per 2-0 la Fiorentina. A incidere sul match anche il cartellino rosso rimediato dal Viola Dodò dopo appena 24 minuti per somma di ammonizioni. Forte della superiorità numerica, la Roma ha potuto gestire senza affanni la partita. Stavolta è Dybala a trascinare i giallorossi, realizzando un gol per tempo, il primo al 40’ con un tiro al volo, il secondo all’83’ di rapina. Con questo risultato i giallorossi restano in scia a Lazio e Atalanta, riagganciate a quota 34 punti. L’Inter e la Juventus restano a +3. La Fiorentina invece rimane stabile a metà classifica a 23 punti.