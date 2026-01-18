Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha analizzato la situazione del campionato nella conferenza stampa post-sconfitta di Napoli: "Sono focalizzato su altri aspetti del campionato, che ci rivede protagonisti dopo la retrocessione. Ci mette avanti tantissime difficoltà, sono focalizzato su quelle. È un campionato molto equilibrato sia sopra che sotto, andrà avanti fino in fondo con grandissimo equilibrio in tutte le situazioni: sia nella lotta Scudetto, sia nella lotta per l'Europa sia per rimanere nella categoria", ha concluso.