Finisce 1-1 la sfida delle 15 tra Torino e Fiorentina. Accade tutto nella ripresa: Jovic porta in vantaggio al 48' la Viola, che però si fa riprendere al 66' dal pari di Sanabria. Prima della rete granata, infortunio per Saponara che lascia il campo a Brekalo e adesso è a rischio per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì prossimo all'Olimpico di Roma.