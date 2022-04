Da qualche giorno di nuovo a Genova, Mikkel Damsgaard, centrocampista della Samp, si è messo definitivamente alle spalle il periodo nero ed è tornato ad allenarsi al 'Mugnaini' di Bogliasco, seppur in maniera individuale: "È bello essere tornato – ha raccontato il danese in esclusiva al media ufficiale blucerchiato -. Sono contento di ritrovare l’Italia, la squadra e i miei compagni. In tanti in questi mesi mi hanno mandato dei messaggi di incoraggiamento: per me era uno stimolo ad allenarmi di più, meglio, e a tornare in fretta. Devo ringraziare la società che mi è venuta incontro, permettendomi di rientrare a casa per curarmi: è stato d’aiuto avere attorno a me la mia famiglia e i miei cari".