Presente alla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha accolto il tecnico livornese: "Grazie per essere così numerosi. Colgo l'occasione per ringraziare lui e il suo staff per l'entusiasmo che hanno già portato. Il suo arrivo al Milan è stato da subito condiviso dalla società: porterà mentalità vincente a questa squadra".