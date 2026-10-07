Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Roma in programma domenica. E' stata anche l'occasione per fare il punto sugli equilibri del campionato, che vede i giallorossi in testa con l'Inter: "Sappiamo che sarà una partita stimolante e difficile, contro una delle squadre più forti del campionato, loro sì candidati ad essere competitivi fino alla fine. Noi vogliamo confrontarci in modo serio e ambizioso per dimostrare di poter essere al loro livello".

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 20:40 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione