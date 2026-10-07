Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Roma in programma domenica. E' stata anche l'occasione per fare il punto sugli equilibri del campionato, che vede i giallorossi in testa con l'Inter: "Sappiamo che sarà una partita stimolante e difficile, contro una delle squadre più forti del campionato, loro sì candidati ad essere competitivi fino alla fine. Noi vogliamo confrontarci in modo serio e ambizioso per dimostrare di poter essere al loro livello".