Il Parma ha scelto l’erede di Cristian Chivu dopo che il tecnico rumeno si è accasato all’Inter. Come riportato da Sky Sport, il club ducale è pronto a siglare un record: nel mirino c’è Carlos Cuesta, allenatore di appena 29 anni che attualmente ricopre il ruolo di vice di Mikel Arteta all’Arsenal.

Le trattative con i Gunners sarebbero ormai alle fasi decisive per ottenere il definitivo via libero. Cuesta lascerà il suo ruolo di Assistant Head Coach nei Gunners per intraprendere la sua prima avventura da primo allenatore in Serie A, stabilendo un record di età tra i tecnici del massimo campionato italiano. Cuesta è pronto a firmare un accordo fino al 2028.