È tornata alle cronache la vicenda legata alle presunte plusvalenze fittizie di cui il Napoli calcio si sarebbe resa colpevole nell'estate 2019 nella compravendita del cartellino del difensore Kostas Manolas e nell'acquisto di Victor Osimhen dal Lille l'anno successivo. La Procura di Roma ha difatti chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio. Un provvedimento al quale Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, legali che assistono il Presidente De Laurentis e la S.S.C. Napoli, replicano attraverso una nota diramata nella mattinata di oggi.

Gli avvocati di DeLa, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada dichiarano che "i propri assistiti sono assolutamente estranei alle contestazioni, mosse dalla Procura della Repubblica di Roma, relative ad irregolarità di natura bilancistica risalenti agli anni 2019-2021. Appare incomprensibile la decisione di procedere anche nei confronti della S.S.C. Napoli considerando che agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani. Siamo estremamente convinti che il procedimento si concluderà positivamente".