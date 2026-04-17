Il Genoa aspetta il Pisa e Daniele De Rossi presenta la sfida in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Incalzato sul possibile impiego di Masini e Amorim, il tecnico rossoblu ne approfitta per ricordare l'esordio in Serie A del centrocampista brasiliano, arrivato a San Siro contro l'Inter: "Entrambi hanno le loro caratteristiche. Masini gioca qui da tre anni, lo prendi e lo butti dentro la mischia e sai che uscirà fuori sempre qualcosa. Amorim ha gamba, intensità e qualità, ha fatto bene Verona e ha avuto un primo buongiorno nel calcio italiano a Milano contro l'Inter. Come spesso dico, lo abbiamo preso con 4-5 anni di contratto".

La gara col Pisa può rappresentare una nuova chiusura del cerchio?

"Il Pisa è stato il primo appuntamento del 2026. Lo abbiamo affrontato dopo tre sconfitte. Siamo partiti molto bene e poi è venuta fuori la qualità del Pisa. E’ ancora una squadra viva, dovremo stare molto attenti ma vincere domenica sarà il nostro vero match point. E' vero che non sarebbe matematico ma se dovessimo vincere domenica saremmo salvi".

In cosa è cresciuto Amorim e in cosa deve migliorare?

"E' cresciuto tanto fisicamente. Dopo le prime settimane abbiamo visto che era difficoltà gestire i carichi fisici. Ha avuto un contraccolpo metodologico più che fisico ma non avevamo tempo di modellare gli allenamenti per inserire lui. Avevamo fretta di fare punti. Un palleggiatore ma non deve confondere la sua abilità con la leggerezza di poter rischiare. E’ uno di quelli che quando ha l’uomo addosso la pressione non la sente".

Le voci che arrivano da Roma?

"Non le sto vivendo. Sto guardando da fuori. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c’è un po’ di baruffa mediatica, e un po' all’interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento".