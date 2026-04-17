Il Genoa aspetta il Pisa e Daniele De Rossi presenta la sfida in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Incalzato sul possibile impiego di Masini e Amorim, il tecnico rossoblu ne approfitta per ricordare l'esordio in Serie A del centrocampista brasiliano, arrivato a San Siro contro l'Inter: "Entrambi hanno le loro caratteristiche. Masini gioca qui da tre anni, lo prendi e lo butti dentro la mischia e sai che uscirà fuori sempre qualcosa. Amorim ha gamba, intensità e qualità, ha fatto bene Verona e ha avuto un primo buongiorno nel calcio italiano a Milano contro l'Inter. Come spesso dico, lo abbiamo preso con 4-5 anni di contratto".
La gara col Pisa può rappresentare una nuova chiusura del cerchio?
"Il Pisa è stato il primo appuntamento del 2026. Lo abbiamo affrontato dopo tre sconfitte. Siamo partiti molto bene e poi è venuta fuori la qualità del Pisa. E’ ancora una squadra viva, dovremo stare molto attenti ma vincere domenica sarà il nostro vero match point. E' vero che non sarebbe matematico ma se dovessimo vincere domenica saremmo salvi".
In cosa è cresciuto Amorim e in cosa deve migliorare?
"E' cresciuto tanto fisicamente. Dopo le prime settimane abbiamo visto che era difficoltà gestire i carichi fisici. Ha avuto un contraccolpo metodologico più che fisico ma non avevamo tempo di modellare gli allenamenti per inserire lui. Avevamo fretta di fare punti. Un palleggiatore ma non deve confondere la sua abilità con la leggerezza di poter rischiare. E’ uno di quelli che quando ha l’uomo addosso la pressione non la sente".
Le voci che arrivano da Roma?
"Non le sto vivendo. Sto guardando da fuori. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c’è un po’ di baruffa mediatica, e un po' all’interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 16:25 fcinCocchi, due chiamate dalla Serie B. E c'è un retroscena estivo
- 16:10 L'accusa di Knaster, proprietario del Pisa: "Il calcio italiano è mal gestito"
- 15:55 Tesser: "Lotta scudetto? Se oggi l'Inter dovesse vincere contro il Cagliari..."
- 15:40 Pagliuca: "Chi vedrei all'Inter dopo Sommer? Tutta la vita il Dibu Martinez"
- 15:25 Serie A, lunedì nuova assemblea per illustrare il piano di rilancio a Malagò
- 15:10 Acquafresca: "Il Cagliari deve difendere, ma anche provare a proporsi"
- 14:56 Coppe europee, crollo delle italiane: nessuna squadra in semifinale, non accadeva dal 1986/87
- 14:42 'Corazón Classic Match', Marotta: "Real club amico". Perez: "Sappiamo cosa rappresenta per voi il Bernabeu"
- 14:28 De Rossi lancia Amorim: "Primo buongiorno in Italia a Milano contro l'Inter"
- 14:14 Uva: "Euro 2032, sono positivo: siamo sulla strada giusta per avere 5 stadi bellissimi"
- 14:00 Primavera 1, ufficializzato il calendario della 36^ giornata: Inter-Bologna il 3 maggio
- 13:45 Capello: "Calcio italiano, crisi destinata a durare nel tempo. Gap con la Premier? Alt, l'Inter ha perso due volte col Bodo..."
- 13:30 'Manifesto della comunicazione non ostile', stasera a San Siro la cerimonia di firma. Marotta: "Un orgoglio"
- 13:15 Sky - Verso Inter-Cagliari: in difesa spazio a De Vrij, davanti Pio Esposito più di Bonny in coppia con Thuram
- 12:57 Settore giovanile, otto squadre impegnate tra domani e martedì: Inter-Lecce Primavera il piatto forte
- 12:43 Simonelli: "Nuovi stadi, in Italia arretratezza nel modo di ragionare. Tanti vincoli, abbiamo visto a Milano"
- 12:26 Lega Serie A, ufficializzato il programma della 35esima giornata: data e ora di Inter-Parma
- 12:14 SI - Barcellona-Bastoni, ancora nessun contatto con l'Inter. Fort e non solo: ecco la mossa di alcuni intermediari
- 12:00 videoVERSO INTER-CAGLIARI: le scelte di CHIVU tra dubbi e obblighi. TRE PUNTI cruciali per lo SCUDETTO
- 11:42 Telma Ívarsdóttir: "Quando gioco mi faccio sentire. Un onore vestire nerazzurro"
- 11:28 Iddrissou: "Amo l'Inter fin da bambino, Thuram il modello. Dopo il Mondiale U20..."
- 11:14 Santon: "Chivu grande compagno e meglio ancora da tecnico. Che emozioni all'Inter: ricordo che..."
- 11:00 Dimarco: "Ecco cosa cerco di trasmettere ai nuovi dell'Inter. L'obiettivo numero uno è che..."
- 10:44 Nico Paz: "Mai contatti con l'Inter. Real? Concentrato sul Como: la finale in Coppa sarebbe..."
- 10:40 GdS - Inter, niente turnover: solo due cambi per Chivu. Tre i ballottaggi
- 10:20 Ancelotti: "Tra Champions e Serie A c'è una differenza tra tutte. Calcio italiano snaturato perché..."
- 10:00 Season Ranking, verdetto ufficiale per l'Italia: nessun posto aggiuntivo in Champions League
- 09:40 Corazon Classic Match il 13 giugno: oggi Marotta e le "Leggende" al Bernabeu. Un doppio ex si dividerà tra i due tempi
- 09:20 Fontecchio: "Bastoni via? Un dispiacere, ma magari per lui è un bene"
- 09:00 GdS - Dumfries-Thuram, impatto da Scudetto. Fossero stati al top con il Bodo...
- 08:40 Giulini: "Pio Esposito, che rimpianto. Seba un leader, può restare. E su Caprile e Palestra..."
- 08:20 GdS - Chivu sempre più vicino a Mourinho: massime, slogan e un traguardo da raggiungere
- 08:00 Preview Inter-Cagliari - Chivu con tre dubbi e quattro assenze
- 00:00 Cosa c'è di male? Niente!
- 23:45 Como, verso la sfida di Coppa Italia con l'Inter da valutare Sergi Roberto: è out per il Sassuolo
- 23:30 Cagliari, Zappa racconta il salto dalla Primavera dell'Inter al calcio dei grandi: "Avevo già fatto un anno da fuori quota"
- 23:15 Momento di forma: la Juve guida la classifica nelle ultime 5 partite. Stupisce il dato sui gol presi dall'Inter
- 23:00 Niente da fare per le italiane in Europa e Conference League: Bologna e Fiorentina eliminate
- 22:46 Inter-Cagliari è il derby degli Esposito: Seba in ripresa (con un record nel mirino), Pio vuole confermarsi
- 22:30 Qui Cagliari - Pisacane studia l'undici anti-Inter: probabile il 3-5-2 con la coppia Esposito-Borrelli
- 22:15 Barcellona, nuovo reclamo all'UEFA dopo quello contro Atletico e Inter: "Applicazione errata del regolamento"
- 22:00 Perinetti non ha dubbi: "L'Inter svecchierà la rosa. Lo farà anche il Napoli, però..."
- 21:45 Chivu può concedere un turno di riposo a qualche giocatore: Diouf e Frattesi dal 1'?
- 21:30 fcinFulvio Pea torna all'Inter, definiti nelle ultime ore dettagli e ruolo
- 21:16 Il punto su Muharemovic: presto incontro Inter-Sassuolo, ma le insidie sono dietro l'angolo
- 21:00 Napoli, De Bruyne abbassa il tiro: "Dobbiamo vincere le partite per qualificarci alla prossima Champions"
- 20:45 Bastoni-Barça, è Fort la chiave? Dalla Spagna ribadiscono l'interesse
- 20:30 Su Dumfries incombe la clausola, ma Denzel is back e vuole godersi l'Inter
- 20:15 Sassuolo, Grosso: "Chi tra Como e Inter in finale di Coppa Italia? Sarà una bellissima partita"
- 19:45 Milan, Gabbia: "Perso il treno scudetto? Non so se è una lettura corretta"
- 19:30 Bayern macchina da guerra in Champions: Inter unica a batterlo
- 19:15 Ilaria D'Amico: "Buffon arci-italiano, la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale non la dimenticherà mai"
- 19:00 Rivivi la diretta! INTER-CAGLIARI, VIGILIA CALDISSIMA: le ULTIMISSIME, lo SHOW di CHIVU e MAROTTA lo BLINDA!
- 18:48 Dan Peterson: "NBA Europe, sono scettico. Se toccano il campionato italiano, mi ribello"
- 18:34 Bookies - Inter, quota bassa con il Cagliari. Tra i marcatori spicca Thuram
- 18:20 Inter-Cagliari, le informazioni per i tifosi: nel pre-partita 'Live Show' con dei premi in palio
- 18:06 Chivu torna sulla battuta Champions: "Se non capiamo l'ironia meglio iniziare a fare altro"
- 17:52 Inter Legends al 'Corazón Classic Match': domani Marotta al Bernabeu con Florentino Perez per la presentazione
- 17:38 Thuram: "Sono sempre stato qua, l'Inter significa tante cose. Esposito va lasciato in pace, rapporto stretto con Chivu"
- 17:24 Riva, ass. Sport di Milano: "Nuovo San Siro, la città sta facendo il suo. Opera privata, è una questione di volontà"
- 17:10 videoCHIVU si erge a difesa di BASTONI e non le manda a dire. Ma il VERO PROBLEMA resta un altro...
- 16:55 Chivu e Serantoni, uniti dal... caschetto: "Gli consiglio di mantenere il sorriso"
- 16:40 Uva: "Euro 2032, San Siro non candidabile. Milano ci sarà solo col nuovo stadio. Inter e Milan dalla UEFA 15 giorni fa"
- 16:26 Qui Cagliari - Pisacane ne convoca 24 per la gara con l'Inter: assenti Pavoletti e Mazzitelli
- 16:12 Tragedia Manninger: anche l'Inter esprime il proprio cordoglio
- 15:56 Sky - Inter-Cagliari, la probabile: possibile chance per De Vrij e Bonny
- 15:43 Chivu alla Mourinho: "Di sicuro non sono un fesso". Poi spiega la frase sugli arbitri detta prima del derby d'Italia
- 15:29 Tragedia in Austria: Manninger scomparso in un incidente stradale
- 15:18 Quando tornano Lautaro Martinez e Yann Bisseck? Chivu svela i tempi di recupero
- 15:04 videoArianna Fontana: "Inter, obiettivi vicini ma resta concentrata. Mi rivedo in Barella perché..."