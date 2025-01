"Il cambiamento c'è, l'allenamento è più forte. Ma per me è meglio perché riesci a dare molto di più fisicamente", ha spiegato Rafa Leao a DAZN nell'immediato post Milan-Cagliari sul cambiamento della squadra rossonera con l'arrivo di Sergio Conceição. "È da poco che ci alleniamo con lui, dobbiamo avere ancora tempo per assimilare le sue idee anche se stiamo iniziando a capire, vincendo una Supercoppa. Ora focus sul campionato, non è andata bene oggi. Abbiamo dato tutto nell'atteggiamento ma ci è mancata la cattiveria davanti alla porta. Abbiamo avuto 2-3 opportunità chiare, ma il calcio è così. Ora a Como per vincere" ha detto l'attaccante portoghese tornando a celebrare il trofeo vinto a Riad.