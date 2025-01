Sembra mettersi tutto in discesa per la Fiorentina di Raffaele Palladino nel lunch match contro il Torino, e invece la formazione viola non riesce a sbloccarsi e viene fermata sull'1-1 dai granata che giocano in inferiorità numerica per più di un tempo per l'espulsione di Ali Dembelé che in pochi minuti decide di rovinare la sua prima da titolare in Serie A facendosi ammonire due volte per due interventi pesanti su Robin Gosens prima e Michal Folorunsho poi.

Il solito Moise Kean porta la Fiorentina in vantaggio al 38esimo, ma i granata hanno il merito di non disunirsi e al 70esimo pervengono al pareggio con Vydas Gineitis che punisce un erroraccio di Pietro Comuzzo e trafigge David De Gea. Poi, ad andare più vicina al secondo gol è la squadra dello squalificato Paolo Vanoli, che alla fine ottiene un buon punto mentre la Fiorentina esce subissata dai fischi dal prato del Franchi.