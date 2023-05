Ventitre minuti in campo, poi il dolore: il calvario di Paul Pogba sembra non conoscere mai fine. Il centrocampista francese della Juventus si è sottoposto quest'oggi ad esami medici presso il J Medical dopo l'infortunio patito contro la Cremonese: le analisi hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo, per lui la stagione può dirsi ovviamente conclusa.