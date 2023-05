Tredici punti persi nel giro di tre ore. Serata nerissima per la Juventus che, scesa in campo col fardello del -10 in classifica deciso dalla Corte Federale d’Appello nell’ambito del caso plusvalenze, è crollata letteralmente a Empoli nel match del Monday Night della 36esima giornata di Serie A: i toscani vincono 4-1 allo stadio Castellani, dove il mattatore è Francesco Caputo, autore di una doppietta, intervallata dalla rete di Sebastiano Luperto. Di Roberto Piccoli il poker azzurro dopo il momentaneo 3-1 di Federico Chiesa per i bianconeri, ora a -5 dalla zona Champions.