Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida del Maradona per commentare lo 0-0 tra il suo Como e il Napoli. "Sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere - le sue parole -. Noi però abbiamo fatto un altro step in avanti contro una squadra molto forte che mi piace molto".

"Io guardo tante partite del Napoli e non ho visto nessuna squadra pressarlo così, avevamo tanti giocatori di 20 anni e questo deve essere rimarcato - ha aggiunto -. Non ci sono molte squadre che lo fanno è questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Mi hanno emozionato, questa è la strada e dobbiamo continuare così. Siamo una squadra che sta migliorando, c'è ancora tanto da fare per migliorare: quando sei giovane ci sono tanti alti e bassi ma mi regalano tanto. Io spingo perché loro sono di mentalità aperta e continuano a lavorare sempre di più. Per me è una fortuna, siamo dentro a un processo lungo".

"Conte? Lui è un allenatore molto appassionato, al Chelsea faceva cose molto diverse: è un allenatore che si evolve, molto feroce che vuole sempre crescere, oltre al risultato per l'impronta che dà alle sue squadre", ha concluso.