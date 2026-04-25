Chi ha scelto il Bentegodi per assistere a Verona-Lecce probabilmente non è stato ripagato dallo spettacolo in campo. La sfida tra scaligeri e salentini si chiude con uno 0-0 povero di emozioni, utile soprattutto al Lecce per muovere la classifica, mentre il Verona rimanda ancora il verdetto sulla retrocessione.

Nel primo tempo prevale l’equilibrio e la battaglia a centrocampo. Le due squadre faticano a costruire gioco e le occasioni sono rare. Le più pericolose capitano al Verona poco dopo il quarto d’ora: Belghali sfonda in area ma trova la pronta risposta di Falcone, decisivo anche sul successivo tentativo di Akpa Akpro. Per il resto, tanti contrasti e poca qualità, con il match che scivola senza sussulti fino all’intervallo.

Nella ripresa il Lecce cresce, trascinato da un ispirato Banda. Al 74’ sfiora il gol con un tiro-cross insidioso che per poco non sorprende Montipò, mentre poco dopo serve un pallone invitante a Cheddira che però non concretizza. Il Verona prova a reagire nel finale e trova anche il gol con Edmundsson, ma la rete viene annullata per fallo su Falcone.

Dopo cinque minuti di recupero, il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Un punto che consente al Lecce di allungare leggermente sulla zona calda, mentre il Verona resta in bilico, rinviando ancora la sentenza definitiva sulla sua stagione.