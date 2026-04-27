Al rientro da titolare dopo un periodo passato in infermeria per riprendersi da un infortunio, Yann Bisseck ha sfoderato un'ottima prova contro il Torino, condita dal gol del momentaneo 2-0, una frustata di testa su perfetto corner battuto da Federico Dimarco. Il tedesco è stato premiato con una raffica di buoni voti anche sui quotidiani di oggi.

"Vincere la prossima? Dobbiamo farlo, non c'è niente da dire. Bisogna vincere - commenta il difensore tedesco intervistato per La Nuova Ds -. Cosa è successo col Torino? Bella domanda. Il Torino ha fatto bene, non ha mollato. Noi con un po' di stanchezza, un po' di leggerezza, forse un po' troppa. Una squadra forte come la nostra, una volta avanti 2-0 non deve succedere nient'altro".

A Bisseck viene fatto notare che domenica prossima ci sarà uno stadio pieno ad attendere i nerazzurri per la possibile festa Scudetto, obiettivo che verrà centrato in caso di vittoria sul Parma. Potrebbe arrivare prima di scendere in campo solo con una sconfitta del Napoli a Como, sabato pomeriggio, e una non vittoria del Milan domenica pomeriggio in casa del Sassuolo. Altrimenti per avere la certezza aritmetica del tricolore bisognerà per forza battere il Parma. "Festa? Prima dobbiamo fare 95' di calcio serio, poi se faremo le nostre cose come penso che faremo potremo fare una bella festa", dice ancora Bisseck.