Tra l'inchiesta sugli arbitri e lo Scudetto sempre più vicino, c'è sempre il tema mercato legato all'Inter. E quando si parla di mercato uno dei nomi che circola da parecchi mesi è quello di Manu Koné, centrocampista della Roma, che lo scorso agosto l'Inter ha provato a portar via dalla Capitale senza riuscirci.

Ne parla oggi Il Messaggero, che non esclude un nuovo affondo nerazzurro nei prossimi mesi. La richiesta dei giallorossi è di 45 milioni di euro che, numeri alla mano, frutterebbe una cospicua plusvalenza da 35 milioni di euro, passo importante per arrivare al traguardo degli 80 milioni prefissato. Certo, un Mondiale di alto livello aumenterebbe la concorrenza e di conseguenza il valore del francese, però c'è un dettaglio non da poco che frena sul nascere ogni possibile strategia attendista: la Roma deve cedere e bene entro il 30 giugno per registrare le plusvalenze entro questo bilancio. Quindi non si potrà sperare nella vetrina del Mondiale.

Altro aspetto interessante per una possibile trattativa è l'interesse giallorosso per Davide Frattesi, in uscita dall'Inter. Negli ultimi giorni, riporta la testata romana, il club ha chiesto ancora informazioni sul classe '99 azzurro (così anche il Napoli), ma alla luce della situazione caotica a Trigoria non è ancora il momento di avviare trattative.