A margine del consiglio della FIGC tenutosi questo pomeriggio, Giancarlo Abete, uno dei candidati alla successione di Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio, si è soffermato coi cronisti parlando inevitabilmente delle ultime notizie che hanno sconquassato il sistema arbitrale in particolare: Massima fiducia nella giustizia sportiva e ordinaria per approfondire quanto emerso. Una nuova Calciopoli? Siamo a una fase iniziale, sarebbe un errore dare giudizi su situazione che non conosciamo. Il commissariamento della FIGC? Questa non è mai una soluzione".

In riferimento poi alla disponibilità della sua candidatura in vista delle elezioni del prossimo 22 giugno ha aggiunto: "La logica con cui propongo delle riflessioni è che si vada in linea di continuità. Il vero rischio è che la personalizzazione delle candidature faccia dimenticare i problemi del calcio e le sue necessità. Quella che abbiamo è un'opportunità per fare un focus sui problemi. Se nascondiamo i problemi dietro le persone facciamo un errore per il mondo del calcio".