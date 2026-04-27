Le pagelle della Gazzetta dello Sport premiano Federico Dimarco come migliore dell'Inter nella gara contro il Torino e "puniscono" Carlos Augusto come peggiore. I nerazzurri chiudono con un 6,5 come voto di squadra e il tecnico, Chivu, sufficiente: avrebbe certamente gradito una gestione diversa del risultato sul 2-0 ma è a -3 dallo Scudetto.
In campo si parte dal 6 per Sommer, la cui parata su Njie viene cancellata dal rigore assegnato ai granata. Voto 7 a Bisseck, dominante negli anticipi e a segno in area avversaria. Male Akanji, addirittura 5, spento e leggero come di solito non gli succede. Stesso voto per Carlos Augusto, scomposto in occasione del rigore che porta al 2-2.
A centrocampo sufficiente Darmian, celebra in modo dignitoso le 300 in A. Altri due 6 vanno a Barella, che recupera sette palloni ma ne sbaglia molti, e Zielinski, riportato da play patisce le pressioni. Non ripete invece la notte di Coppa il giovane Sucic, 5,5: gara deludente. Chiude il quintetto in mediana Dimarco, 7,5, due assist e un quasi gol, tolto da Paleari.
Davanti 7 a Thuram, il traino d'aprile coi suoi cinque gol nelle ultime quattro giornate. Male gli altri due attaccanti nerazzurri in campo, il titolare Bonny che inciampa nella scelta e nella misura e Pio Esposito il cui ingresso si rivela ininfluente: doppio 5,5 per i due.
Nel Torino 7,5 a Simeone, 7 a D'Aversa, Ilkhan e Vlasic. Il peggiore è l'ex Lazaro, 5 in pagella.
Autore: Antonio Di Chiara
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